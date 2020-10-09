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Настя Каменских и Иракли Макацария выйдут на паркет шоу "Танці з зірками"

Настя Каменских и Иракли Макацария выйдут на паркет шоу "Танці з зірками"
20:40 Сегодня Телеграф
Уже в это воскресенье, 11 октября, на телеканале "1+1" стартует седьмой прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами".

Седьмой выпуск "Танцев со звездамим-2020" будет посвящен латиноамериканским танцам. Это будет самый страстный и самый зажигательный выпуск сезона, ведь участников впервые ожидает настоящий танцевальный экзамен горячими танцами.

Организаторы проекта раскрыли одну из главных интриг седьмого выпуска. Приглашенным судьей станет один из самых завидных холостяков Украины, а также экс-участник "Танцев со звездами" - Ираклий Макацария.

 
 
 
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Настя Каменских забила на карантин: певицу раскритиковали за фото с фанатами в центре Киева

Встречать пар после выступлений и узнавать их первые эмоции на балконе будет популярная певица Настя Каменских.

 
 
 
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"Происходит что-то невероятное": Юлия Санина и Тина Кароль впечатлили зрителей "Танців з зірками"

Зрители самого главного танцевального шоу страны обрадовались появлению секс-символа "Танцев со звездами" 2018 года Иракли, особенно его поклонницы, которые оставили множество позитивных комментариев.

"Это точно будет самый горячий и жаркий эфир в этом сезоне. учитывая какой четвертый судья джокер на этой неделе и какая сексуальная ведущая балкона горячее и огненнее просто не может быть", - прокомментировала одна из фанаток "Танцев".

Напомним, в прошлом, шестом выпуске проекта по результатам голосования ушла еще одна пара - Тарас Цымбалюк и Яна Заец. Кроме этого, в связи с тем, что Олег Винник и его партнерша, Алена Шоптенко, заразились коронавирусом и не смогли станцевать на паркете - судьи приняли решения дисквалифицировать их. Смогут ли они вернутся на проект после выздоровления - мы узнаем уже в это воскресенье в 21:00 в эфире "1+1".

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Настя Каменских, Танцы со звездами, Иракли Макацария, НК, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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