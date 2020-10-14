Падалко, Зибров, Джамала и другие: как звезды поздравили с Днем защитника Украины

Отечественные знаменитости поздравили украинцев с Днем защитника и Покрова Пресвятой Богородицы.

В среду, 14 октября, Украина празднует не только День защитника, но и День Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

"Телеграф" подготовил для вас подборку поздравлений известных представителей украинского шоу-бизнеса.

Маричка Падалко

Джамала

Дзидзьо

Павел Зибров

Святослав Вакарчук

View this post on Instagram З Днем Захисника України! A post shared by Святослав Вакарчук (@sviatoslav.vakarchuk) on Oct 14, 2020 at 1:56am PDT

Злата Огневич

Лилия Ребрик

Украинская телеведущая записала ролик и поздравила с Днем защитника Украины и праздником Покрова

Светлана Тарабарова

Певица исполнила для защитников и защитниц свою песню "Гордість країни".

Потап

View this post on Instagram Зі святом Козаки!!! #україна A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Oct 14, 2020 at 7:34am PDT

Как писал "Телеграф", с Днем защитника Украины и Покрова также поздравили украинские телеведущие Ольга Фреймут и Владимир Остапчук, которые опубликовали фото со своими родными.