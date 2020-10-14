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Среда, 14.10.2020
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Падалко, Зибров, Джамала и другие: как звезды поздравили с Днем защитника Украины

Падалко, Зибров, Джамала и другие: как звезды поздравили с Днем защитника Украины
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф
Отечественные знаменитости поздравили украинцев с Днем защитника и Покрова Пресвятой Богородицы.

В среду, 14 октября, Украина празднует не только День защитника, но и День Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

"Телеграф" подготовил для вас подборку поздравлений известных представителей украинского шоу-бизнеса.

Маричка Падалко

Джамала

 
 
 
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В часи, коли майже нічого не зрозуміло в цьому світі. Революції, війни, пандемія. Як вижити в такому хаосі? Як зберегти себе та свою сім‘ю? Любити. Поважати. Дотримуватись правил та кордонів. Пробачати. Та захищати свою родину, свій дім, свою країну! ⠀ З Днем захисника України! ⠀ Зі святом вас, хлопці та дівчата, чоловіки та жінки! Здоров‘я, миру, розуміння!! ⠀ Любити і захищати! ⠀ #моїзахисники #masallah

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Дзидзьо

Павел Зибров

 
 
 
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Дорогі друзі, сьогодні з фото вас вітає 23-річний, безвусий Павло Зібров, який приймає присягу. ⠀ Прийміть щирі вітання зі святами – Днем захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці! ⠀ Ці свята нерозривно пов’язані між собою, адже Божа Матір - це заступниця і покровителька наших козаків. ⠀ Від усього серця бажаю вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра, мирного неба та благополуччя! ⠀ Купайтесь в щасті і нехай Присвята Богородиця завжди оберігає ваш дім!

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В Киеве проходит многолюдный марш ко Дню защитника Украины (видео)

Святослав Вакарчук

 
 
 
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З Днем Захисника України!

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Злата Огневич

Лилия Ребрик

Украинская телеведущая записала ролик и поздравила с Днем защитника Украины и праздником Покрова

Светлана Тарабарова

Певица исполнила для защитников и защитниц свою песню "Гордість країни".

Потап

 
 
 
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Зі святом Козаки!!! #україна

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Как писал "Телеграф", с Днем защитника Украины и Покрова также поздравили украинские телеведущие Ольга Фреймут и Владимир Остапчук, которые опубликовали фото со своими родными.

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Все по теме:

Праздник, Знаменитости, Поздравление, День защитника Украины.

Автор:

Телеграф
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