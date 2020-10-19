"Еще было чем удивить": Позитив прокомментировал свой вылет с проекта "Танці з зірками"

18 октября состоялся восьмой выпуск 7 сезона шоу "Танцы со звездами-2020". К сожалению, проект покинули Позитив и Юля Сахневич.

За победу сражалось 8 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу навсегда, поскольку в предыдущем эфире никто шоу не покинул.

Чтобы не быть дисквалифицированными из шоу Позитив и Юлия Сахневич, которые не смогли принять участие в этом эфире из-за коронавируса, попросили помощи у друзей. Поэтому вместо них на паркет вышли Арам Арзуманян и Тоня Руденко, которые также в этом сезоне покинули шоу. К сожалению, замена не помогла паре Алексея Завгороднего (настоящее имя Позитива - ред.) и Сахневич пройти дальше.

Сегодня Алексей решил поставить все точки над "і", прокомментировав свой уход и поблагодарив всю команду, которая поддерживала их пару на протяжении всех выпусков.

"На 8 неделе проект "Танцы со звездами" для меня завершился. Уверен, нам с Юлией Сахневич еще было чем вас удивить, но не всегда все зависит от нас. Ребята, спасибо каждому из вас за огромную поддержку и переживания, за ваши слова, миллионы смс голосов и эмоции, которые мы вместе проживали. Спасибо Арамик за вчерашнюю поддержку, такой финальный танец и такие образы от Позитива и Юли никто не ожидал", - написал у себя на официальной странице в Инстаграм Позитив.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Zavgorodnii (@positiff) on Oct 19, 2020 at 3:18am PDT

Также украинский артист выразил слова благодарности всей команде "Танцев со звездами-2020", режиссерам, хореографам и вокалистам за уникальное музыкальное видение песен, под которые танцевались все участники проекта.

"В этом шоу для меня герои не только звездные участники, а и их партнеры. Юля, выздоравливай скорее и снова радуй нас невероятными танцами!" - подытожил артист.

View this post on Instagram A post shared by Julia Sakhnevych (@juli_sakhnevych) on Oct 18, 2020 at 4:33pm PDT

Незабываемые выступления всех участников 7 сезона шоу "Танцы со звездами-2020" вы можете посмотреть здесь.

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