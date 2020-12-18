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Как выглядит Алла Мазур спустя полгода после победы над раком – фото

Как выглядит Алла Мазур спустя полгода после победы над раком – фото
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В ноябре 2019 году ведущая «1+1» Алла Мазур ошарашила мир новостью о том, что больна раком. Теледива не стала пускать болезнь на самотек и активно боролась с онкологией.

Спустя полгода, Алла Мазур сообщила, что все самое страшное позади, и она победила рак. Поначалу ведущая носила парик, скрывая последствия лечения рака, а позже перестала скрывать ультракороткую стрижку и предстала перед зрителями в новом образе.

Видимо теледиве очень понравился новый образ, ведь с момента первого появления с новой стрижкой, она ее не меняла.

18 декабря на странице программы «Світське життя» появились снимки со съемок Дня святого Николая вместе со звездами телеканала «1+1», на которых появилась и Алла Мазур со своим сыном. Стоит отметить, что ведущая выглядит просто потрясающе.

 
 
 
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Публикация от Свiтське Життя (@svitsketv)

Также, посмотрите на снимки, которые публикует Алла Мазур в своем Инстаграм.

 
 
 
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Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial)

 
 
 
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Публикация от Alla Mazur (@allamazurofficial)

Ранее, «Телеграф» показывал, как Алла Мазур выглядела в начале своей карьеры.

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Все по теме:

Ведущая, Алла Мазур, Катя Осадчая, Світське життя.

Автор:

Телеграф
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