Как выглядит Алла Мазур спустя полгода после победы над раком – фото

В ноябре 2019 году ведущая «1+1» Алла Мазур ошарашила мир новостью о том, что больна раком. Теледива не стала пускать болезнь на самотек и активно боролась с онкологией.
Спустя полгода, Алла Мазур сообщила, что все самое страшное позади, и она победила рак. Поначалу ведущая носила парик, скрывая последствия лечения рака, а позже перестала скрывать ультракороткую стрижку и предстала перед зрителями в новом образе.
Видимо теледиве очень понравился новый образ, ведь с момента первого появления с новой стрижкой, она ее не меняла.
18 декабря на странице программы «Світське життя» появились снимки со съемок Дня святого Николая вместе со звездами телеканала «1+1», на которых появилась и Алла Мазур со своим сыном. Стоит отметить, что ведущая выглядит просто потрясающе.
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Также, посмотрите на снимки, которые публикует Алла Мазур в своем Инстаграм.
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Ранее, «Телеграф» показывал, как Алла Мазур выглядела в начале своей карьеры.