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Четверг, 28.01.2021
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Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж (фото, видео)

Звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж (фото, видео)
11:29 Сегодня Телеграф

53-летняя американская актриса канадского происхождения Памела Андерсон, которая славится своей сексуальностью и продолжает демонстрировать стройную фигуру для различных рекламных изданий, заключила брак со своим телохранителем.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актриса вышла замуж за Дэна Хейхерста, личного бодигарда. Скромная церемония состоялась на территории загородного поместья Андерсон на острове Ванкувер еще в канун Рождества.

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Памела также поделилась потрясающими свадебными фотографиями.

В эксклюзивном интервью для DailyMailTV актриса сказала: "Я именно там, где мне нужно быть - в объятиях человека, который меня искренне любит".

 
 
 
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Избранником актрисы стал ее охранник Дэн Хейхерст, с которым она работала на протяжении двух лет. Стоит отметить, что решающую роль в новом союзе звезды сыграл карантин, ведь именно в этот непростой период в 2020 году пара смогла сблизиться и полюбить друг друга.

Напомним, в январе прошлого года Памела Андерсон выходила замуж за американского продюсера Джона Питерса. Семейное счастье у пары длилась недолго - всего через 12 дней их брак был расторгнут. Сама же актриса заявляет, что она с Питерсоном они всего лишь очень близкие друзья.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 271

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Памела Андерсон, Свадьбы, Дэн Хейхерст.
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