"Невозможно оторвать взгляд": Анита Луценко оказалась в объятиях "холостяка" (фото)

Украинская спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко, которая стала наиболее узнаваема после участия в популярном телепроекте "Зважені и счастливі, поделилась фото, на котором запечатлена вместе с украинским футболистом Сергеем Мельником. Напомним, недавно Анита поделилась списком советов, которые помогут раскрыть потенциал человека.

Новый снимок с участником проекта "Холостяк" тренер разместила на личной странице в Инстаграме.

"Сергей Мельник меня покорил когда из просто красавчика спортсмена переоделся на танцах со звёздами в героя "в джазе только девушки". это было прям вау! Недавно познакомились с Сергеем и очень хорошие впечатления, есть только одно НО - разговаривая с ним невозможно оторвать взгляд ок его красивых белых зубов", - пошутила Луценко. На фото Сергей слегка приобнимает замужнюю Аниту.

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Анита довольно счастлива в личной жизни. Со своим мужем Александром, которого Луценко всячески скрывает от прессы, спортсменка познакомилась в киевском кафе. В 2016 году у Аниты родилась дочь Мия.

Сергей Мельник, который познакомился и завел отношения с гимнасткой Анной Ризатдиновой, сейчас снова в активном поиске.

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View this post on Instagram A post shared by Сергей Мельник (@sergeimelnik)

Ранее Анита Луценко поделилась с подписчиками крутыми упражнениями для талии и ягодиц.