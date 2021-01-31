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"Невозможно оторвать взгляд": Анита Луценко оказалась в объятиях "холостяка" (фото)

"Невозможно оторвать взгляд": Анита Луценко оказалась в объятиях "холостяка" (фото)
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Аниты Луценко

Украинская спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко, которая стала наиболее узнаваема после участия в популярном телепроекте "Зважені и счастливі, поделилась фото, на котором запечатлена вместе с украинским футболистом Сергеем Мельником. Напомним, недавно Анита поделилась списком советов, которые помогут раскрыть потенциал человека.

Новый снимок с участником проекта "Холостяк" тренер разместила на личной странице в Инстаграме.

"Сергей Мельник меня покорил когда из просто красавчика спортсмена переоделся на танцах со звёздами в героя "в джазе только девушки". это было прям вау! Недавно познакомились с Сергеем и очень хорошие впечатления, есть только одно НО - разговаривая с ним невозможно оторвать взгляд ок его красивых белых зубов", - пошутила Луценко. На фото Сергей слегка приобнимает замужнюю Аниту.

 
 
 
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A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty)

Анита довольно счастлива в личной жизни. Со своим мужем Александром, которого Луценко всячески скрывает от прессы, спортсменка познакомилась в киевском кафе. В 2016 году у Аниты родилась дочь Мия.

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Сергей Мельник, который познакомился и завел отношения с гимнасткой Анной Ризатдиновой, сейчас снова в активном поиске.

Ранее Анита Луценко поделилась с подписчиками крутыми упражнениями для талии и ягодиц.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Сергей Мельник, Анита Луценко.
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