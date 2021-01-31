Бузова на реабилитации, Дава - в больнице: что случилось с парой после разрыва (фото, видео)

Для российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой расставание с музыкантом Давидом Манукяном (Дава) дается очень нелегко. Во время участия в проекте "Ледниковый период-2020", девушка получила перелом ребра. С травмой она каталась на протяжении трех выпусков шоу.

Сейчас звезда проходит так званый сheck-up (чекап - программа ранней диагностики заболеваний - ред.) в частной реабилитационной клинике в Подмосковье.

В медучреждении Ольга выполняет специальные занятия, а также принимает пищевой комплекс для укрепления иммунитета.

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А вот Дава также не может похвастаться отличным здоровьем. Недавно певец загремел в больницу с поврежденной рукой, которую травмировал во время репетиции на шоу "Танцы со звездами". Теперь Давид страдает из-за вывиха плечевого сустава.

Фото: сториз Инстаграма Давида Манукяна

На днях Ольга Бузова выложила несколько сториз из клиники, где проходит терапию, и посоветовала девушкам беречь себя и свое здоровье.

В сети бывших возлюбленных даже потроллили.

"Когда разосрались, а контент план забыли поделить", - пишет Telegram-канале Звездач.

Напомним, что российская телеведущая Ольга Бузова недавно объявила о расставании с Давидом Манукяном, с которым встречалась больше года. Пара поженилась на Мальдивах, но затем неожиданно разбежалась. Бузова утверждает, что Давид ее избивал, унижал, а также изменял. Сам же рэпер впервые недавно прокомментировал сложившуюся ситуацию и волну хейта в свою сторону.