Джон Сноу из "Игры престолов" впервые стал отцом: фото

В сентябре 2020 года СМИ облетела новость, что британские актеры, звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон ждут пополнения в семье. Для пары это первый ребенок.

16 февраля папарацци "поймали" пару в Лондоне на прогулке с новорожденным. А это значит, что пара уже стала родителями. Когда именно Роуз родила - не известно, так как никаких официальных подтверждений от звезд и их представителей не поступало. Видимо, ребенок появился на свет несколько недель назад.

Британское издание E! получило от представителя пары подтверждение того, что у Кита и Роуз родился сын, и они “очень-очень счастливы”. Имя малыша пока держат в секрете.

NEW Kit Harington and Rose Leslie with their baby on a walk in London. pic.twitter.com/JlbU6BmTsT

— Kit Harington Updates (@BestofKitH) February 16, 2021