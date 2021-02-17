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Джон Сноу из "Игры престолов" впервые стал отцом: фото

Джон Сноу из "Игры престолов" впервые стал отцом: фото
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В сентябре 2020 года СМИ облетела новость, что британские актеры, звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон ждут пополнения в семье. Для пары это первый ребенок.

16 февраля папарацци "поймали" пару в Лондоне на прогулке с новорожденным. А это значит, что пара уже стала родителями. Когда именно Роуз родила - не известно, так как никаких официальных подтверждений от звезд и их представителей не поступало. Видимо, ребенок появился на свет несколько недель назад.

Британское издание E! получило от представителя пары подтверждение того, что у Кита и Роуз родился сын, и они “очень-очень счастливы”. Имя малыша пока держат в секрете.

Напомним, актеры познакомились на съемках сериала "Игры престолов". Их экранный роман так затянулся, что в 2017 году Кит и Роуз сообщили о своей помолвке, а в июне 2018 года провели свадебное торжество в Британии.

Ранее, "Телеграф" писал, что 2 февраля супермодель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск впервые стала мамой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 89

Все по теме:

Беременность, Игра престолов, Кит Харингтон, Роуз Лесли.
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