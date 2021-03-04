Шоу "Холостяк-11": где и когда смотреть

В пятницу, 5 марта, состоится премьера долгожданного 11 сезона романтического шоу "Холостяк", в котором за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако будут бороться одни из самых красивых холостячек Украины.

Бессменным ведущим популярного проекта, который помогает холостякам в выборе спутницы жизни, стал украинский телеведущий Григорий Решетник.

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Первый выпуск "Холостяка" начнут транслировать о 19.00 на телеканале "СТБ". Не пропустите!

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Смотреть wow-бэкстейдж с Первой вечеринки на шоу "Холостяк" - видео:

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Напомним, что герой 9 сезона "Холостяка" Никита Добрынин угодил в скандал, став ведущим в российском аналоговом шоу, которого раскритиковали как собственные подписчики, так и известные представители украинского шоу-бизнеса.