Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

Шоу "Холостяк-11": где и когда смотреть

Шоу "Холостяк-11": где и когда смотреть
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram Михаила Заливако

В пятницу, 5 марта, состоится премьера долгожданного 11 сезона романтического шоу "Холостяк", в котором за сердце харьковского бизнесмена, учредителя логистической компании Михаила Заливако будут бороться одни из самых красивых холостячек Украины.

Бессменным ведущим популярного проекта, который помогает холостякам в выборе спутницы жизни, стал украинский телеведущий Григорий Решетник.

Читайте также: 20 фактов о новом герое шоу "Холостяк" Михаиле Заливако

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Michael Zalivako (@kanyeeebear)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Michael Zalivako (@kanyeeebear)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Michael Zalivako (@kanyeeebear)

Первый выпуск "Холостяка" начнут транслировать о 19.00 на телеканале "СТБ". Не пропустите!

Займет место Поплавской? В "Дизель Шоу" появилась новая актриса (фото)

Также узнавайте о всех главных новостях о проекте "Холостяк" на сайте "Телеграф"!

Смотреть wow-бэкстейдж с Первой вечеринки на шоу "Холостяк" - видео:

Напомним, что герой 9 сезона "Холостяка" Никита Добрынин угодил в скандал, став ведущим в российском аналоговом шоу, которого раскритиковали как собственные подписчики, так и известные представители украинского шоу-бизнеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Григорий Решетник, Михаил Заливако.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не хотел идти в школу: убивший всю семью подросток сделал признание
02 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
03 "Власти ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине
04 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
05 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
Уже 9 областей Украины находятся на пороге &quot;красной&quot; зоны эпидемиологической опасности
Уже 9 областей Украины находятся на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности
&quot;НеАнгелы&quot; распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
"НеАнгелы" распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь