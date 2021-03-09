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"Я тебя тискаю": горячая Санта Димопулос в красном купальнике взбудоражила сеть (фото)

"Я тебя тискаю": горячая Санта Димопулос в красном купальнике взбудоражила сеть (фото)
Обновлено 07:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram santadimopulos

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Дипопулос, которая в разгар пандемии пригнула с парашютом в Дубае, опубликовала в соцсети Инстаграма посыл всем женщинам в честь Международного женского дня, о том, что нужно быть сильной и любить себя во всех проявлениях.

Новый пост вместе с пикантным фото в алом купальнике 33-летняя звезда выложила в соцсети Инстаграма:

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"Хочу сегодня обнять каждую девочку и пожелать нам всем:

  • Быть сильными. Но иметь возможность проявлять слабость
  • Надевать все самые красивые наряды, в первую очередь, для себя. Но получать восхищенные взгляды тех, кто нам важен
  • Есть сладкое и не поправляться. Но быть настолько в гармонии с собой, чтобы вообще не переживать – поправляешься ты или нет
 
 
 
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  • Не болеть ничем, серьезнее насморка. А во время насморка получать самый вкусный чай из любимых рук
  • Быть свободной в своем выборе: жить одной или жить с мужчиной, рожать или не рожать, работать или не работать…
  • …воплощать любую карьеру в жизнь. И быть благодарной за то, что мы живем в такое время, когда у женщин есть выбор занятий, профессий и карьер.
  • Получать цветы по поводу и без, но иметь возможность покупать себе их самой и не париться!
  • Оказывать поддержку другим женщинам и уметь быть выше своих страхов

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  • Любить себя в любом проявлении: смеющейся и плачущей, раздетой и одетой, с работой и без работы, с мужчиной и без".

Подписчицы Санты отметили, что это лучшее поздравление с 8 Марта, а также сделали комплимент ее фигуре.

Напомним, что в понедельник, 8 марта, в Украине отмечался Международный женский день. Есть ли актуальность в его праздновании - ответили в Институте национальной памяти.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Санта Димопулос, Международный женский день.
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