"Я тебя тискаю": горячая Санта Димопулос в красном купальнике взбудоражила сеть (фото)

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Дипопулос, которая в разгар пандемии пригнула с парашютом в Дубае, опубликовала в соцсети Инстаграма посыл всем женщинам в честь Международного женского дня, о том, что нужно быть сильной и любить себя во всех проявлениях.

Новый пост вместе с пикантным фото в алом купальнике 33-летняя звезда выложила в соцсети Инстаграма:

"Хочу сегодня обнять каждую девочку и пожелать нам всем:

Быть сильными. Но иметь возможность проявлять слабость

Надевать все самые красивые наряды, в первую очередь, для себя. Но получать восхищенные взгляды тех, кто нам важен

Есть сладкое и не поправляться. Но быть настолько в гармонии с собой, чтобы вообще не переживать – поправляешься ты или нет

View this post on Instagram A post shared by (@santadimopulos)

Не болеть ничем, серьезнее насморка. А во время насморка получать самый вкусный чай из любимых рук

Быть свободной в своем выборе: жить одной или жить с мужчиной, рожать или не рожать, работать или не работать…

…воплощать любую карьеру в жизнь. И быть благодарной за то, что мы живем в такое время, когда у женщин есть выбор занятий, профессий и карьер.

Получать цветы по поводу и без, но иметь возможность покупать себе их самой и не париться!

Оказывать поддержку другим женщинам и уметь быть выше своих страхов

Любить себя в любом проявлении: смеющейся и плачущей, раздетой и одетой, с работой и без работы, с мужчиной и без".

Подписчицы Санты отметили, что это лучшее поздравление с 8 Марта, а также сделали комплимент ее фигуре.

Напомним, что в понедельник, 8 марта, в Украине отмечался Международный женский день. Есть ли актуальность в его праздновании - ответили в Институте национальной памяти.