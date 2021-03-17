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Среда, 17.03.2021
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Скандальная блогерша Софии Стужук раскрыла новые детали своей личной жизни

Скандальная блогерша Софии Стужук раскрыла новые детали своей личной жизни
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Блогер София Стужук набрала стремительно популярность после того, как удивила и поразила страну своими заявлениями о поедании плаценты и домашних родах. За девушкой следит более 5,8 млн подписчиков. 

Прошло только 5 месяцев после, того как от коронавируса скончался муж Софии Стужук - Дмитрий, с которым блогер находилась в процессе развода, а София уже успела засветить часть видимо любовной переписки на своей странице в Инстаграм.

25-летняя блогер показала у себя в сторис скрин переписки с неизвестным мужчиной, который называет ее медвежонком, и говорит, что готов смотреть на нее в любом виде. Этот снимок София опубликовала, чтобы показать своим подписчикам "немного об отношениях" с ней, как она и подписала скрин, намекнув на то, что ее избранник/подруги могут получать фото и видео от нее в не очень "фотогеничном" виде. 

Так, как совсем недавно, София засветилась в компании с участником романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, модно предположить, что эта переписка именно с ним. Напомним, что в конце февраля Стужук похвасталась подарками, которые Андрей прислал ее деткам.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук поделилась своими архивными снимками, на которых показала, какой была и сама в детстве. Блогер опубликовала несколько снимков себя в возрасте ее деток, и даже показала свою маму.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Блогер, София Стужук, Андрей Шатырко.
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