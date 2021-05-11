8-летняя Мила Маханец и Паша Пай воссоединились через месяц после скандала (фото)

В марте 2021 года соцсети и СМИ всколыхнула новость о романе 8-летней модели Милы Маханец и 13-летнего Insta-блогера Паши Пая.

Практически сразу после публикации совместных снимков ребят, на которых они публично демонстрировали свои чувства, разгорелся скандал, и аккаунты в социальной сети LIKEE были заблокированы, а Милана и вовсе удалила страницу в Инстаграм, которую позже восстановила.

После этого случая девочка публиковала только свои фото, однако 11 мая Мила снова поделилась совместными снимками с Пашей. 8-летняя модель похвасталась подарком от юного блогера, и сообщила, что скучала по нему.

"Мы не виделись меньше двух месяцев, а мне показалось что прошла вечность" - подписала серию снимков Милана.

Ранее, "Телеграф" писал, что ранее, 8-летняя модель в своем Инстаграме публиковала фото, где она с Пашей спят вместе, обнявшись, а с утра на пару принимают ванну. Дети даже приняли участие в челлендже, по правилам которого на 24 часа приковали себя цепью.

Когда эта информация появилась в СМИ, на ситуацию обратил внимание и уполномоченный по правам детей Николай Кулеба, а после этого делом детей занялась полиция.