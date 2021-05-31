"Мы переболели": беременная Даша Квиткова сообщила, что находится на небольшом больничном

Победительница 10-ого юбилейного сезона проекта "Холостяк" Дарья Квиткова, которая недавно отреагировала на критику зрителей по поводу финала 11 сезона популярного проекта, сообщила, что сейчас она находится на небольшом больничном.

Об этом девушка рассказала в сториз Инстаграма.

"Я не рожаю, рано еще. У нас все хорошо, просто мы ушли на маленький больничный", - написала Даша, которой уже очень скоро предстоит стать мамой. Также популярный блогер уточнила, что у них нет коронавируса, а это только обычное ОРВИ. "Мы переболели, антитела есть. Насморк, кашель, температуры нет".

Напомним, что Даша вместе с супругом, украинским телеведущим Никитой Добрыниным, заболели коронавирусом еще в ноябре прошлого года.

Позже беременная девушка попала в больницу из-за почечных коликов.