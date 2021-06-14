"Он плясал дольше всех": Могилевская вспомнила, как 90-летний Чапкис зажигал на ее дне рождении (видео)

Известная певица и телеведущая Наталья Могилевская почтила память народного артиста Украины - Григория Чапкиса, который покинул этот мир в воскресенье, 13 июня. Как украинские звезды отреагировали на смерть знаменитого хореографа, - читайте здесь.

"Всегда на высоте... Я хочу, чтобы Вас запомнили таким! ... Вы были таким сильным, ясным, горящим... Вы доказали, всем невеждам и слабакам, что мужчина и в 90 лет может иметь лоск, быть звездой, ухаживать за женщинами , благоухать и работать на полную. Мне очень жаль, что я не в Киеве и не смогу вас проводить в последний путь. Я люблю вас, мой Герой!", - написала певица в Инстаграме.

Также Могилевская опубликовала видео со своего 45-ого дня рождения в прошлом году. На нем Григорий Чапкис в окружении других гостей, в том числе Оли Поляковой, Екатерины Кухар, Камалии и травести-дивы Монро, зажигает на импровизированном танцполе.

"Посмотрите внимательно, этому человеку - 90! В прошлом году, на моём дне рождения, он плясал дольше всех! Он учил нас, молоденьких девочек, танцевать и мы за ним не успевали", - восхищается Могилевская тогда еще 90-летним хореографом. 24 февраля Григорию Чапкису исполнилось 91.

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"Дай Бог каждому человеку столько энергии и молодости! Светлая память, царствие небесное....", "Роскошно выглядит, двигается пластично. Вечная память!", "Да! В этом весь Григорий Николаевич! Когда все уставали, он говорил, что в ансамбле Вирского они только 3 часа отрабатывали поклон. Вот это Школа. Вот это отношение к танцу", - написали подписчики Могилевской к видео.

Ранее "Телеграф" писал, что сын Григория Чапкиса, Грег, выложил видео в соцсети, где танцует с отцом возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Напомним, что украинский хореограф был женат четыре раза.