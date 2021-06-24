"Узнает что-то новое каждый день": молодая мама Джиджи Хадид рассказала о своей 9-месячной дочери (видео)

26-летняя американская модель Джиджи Хадид, которая родила дочь в сентябре прошлого года от известного певца Зейна Малика, рассказала о первых успехах дочери. Напомним, что девочку возлюбленные назвали Хаи.
Джиджи стала лицом парфюмерной кампании бренда Polo Ralph Lauren. Вместе со своими коллегами-мужчинами модель, которая недавно заявила о решении покинуть модельный бизнес, приняла участие в пресс-конференции, где рассказала о моментах с дочерью, которыми она дорожит больше всего.
"Главное - это простые вещи. Видеть, как она узнает что-то новое каждый день, даже если это, например, простые действия: взять чашку или положить мяч в лунку. Ты просто думаешь, что это лучшее, что это гениально", - поделилась Хадид.
Стоить отметить, что Зейн и Джиджи до сих пор не показали лицо малышки в соцсетях.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что через месяц после родов Джиджи Хадид похвасталась тонкой талией.