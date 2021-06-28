"Отношения – это дополнение, а не перекрывание": Даша Квиткова порассуждала о гармонии в паре

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова готовятся впервые стать родителями. У пары должен появится сын уже в июле 2021 года.

На своей странице в Инстаграм Даша постоянно делится со своими поклонниками подробностями своей беременности. Однако свой новый пост в соцсети она решила посвятить другой теме - теме отношений, а точнее гармонии между партнерами.

Квиткова отмечает, что очень часто, закончив отношения, многие стремятся скорее обзавестись новыми, потому, что боятся остаться наедине с собой и своими мыслями на длительное время. Однако девушка считает, что это большая ошибка, ведь гармония в отношениях с другим человеком возможна только тогда, когда она уже есть внутри нас.

"Отношения – это дополнение нашей и так уже целостной жизни, а не про перекрывание дырок в стене. Ваш человек найдёт вас сам, но все случится в нужный момент. Не живите ради поиска "того самого" - отмечает Квиткова.

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Напомним, что в январе 2020 года телеведущий Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой во время отдыха на Бали. 20 мая пара зарегистрировали свои отношения, а 12 августа влюбленные сыграли пышную свадьбу.