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"Отношения – это дополнение, а не перекрывание": Даша Квиткова порассуждала о гармонии в паре

"Отношения – это дополнение, а не перекрывание": Даша Квиткова порассуждала о гармонии в паре
Обновлено 18:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Герои девятого сезона романтического проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова готовятся впервые стать родителями. У пары должен появится сын уже в июле 2021 года.

На своей странице в Инстаграм Даша постоянно делится со своими поклонниками подробностями своей беременности. Однако свой новый пост в соцсети она решила посвятить другой теме - теме отношений, а точнее гармонии между партнерами.

Квиткова отмечает, что очень часто, закончив отношения, многие стремятся скорее обзавестись новыми, потому, что боятся остаться наедине с собой и своими мыслями на длительное время. Однако девушка считает, что это большая ошибка, ведь гармония в отношениях с другим человеком возможна только тогда, когда она уже есть внутри нас. 

"Отношения – это дополнение нашей и так уже целостной жизни, а не про перекрывание дырок в стене. Ваш человек найдёт вас сам, но все случится в нужный момент. Не живите ради поиска "того самого" - отмечает Квиткова.

 
 
 
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

Напомним, что в январе 2020 года телеведущий Никита Добрынин сделал предложение Дарье Квитковой во время отдыха на Бали. 20 мая пара зарегистрировали свои отношения, а 12 августа влюбленные сыграли пышную свадьбу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

Отношения, Гармония, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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