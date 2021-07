Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала "беременное" фото: "Лучшее приключение в жизни"

29-летняя российская актриса Диана Пожарская, наиболее известна по исполнению роли в сериале "Отель Элеон", впервые стала мамой 26 июня этого года. Девушка родила мальчика от внука легендарного российского актера Олега Янковского - Ивана. Сына назвали в честь дедушки.

До того, как сообщит эту новость, актриса нигде не комментировала свою беременность и не публиковала фото, когда уже была в положении. Теперь Диана сделала исключение.

В воскресенье, 4 июля, Пожарская разместила пост в Инстаграме, к которому прикрепила фото с животом, сделанное еще до родов.

"it was the best adventure of my life ("Это было лучшее приключение в моей жизни" - ред.)", - подписала снимок актриса.

Как сообщает "Дни.ру", на днях Диана Пожарская и Иван Янковский тайно поженились. О романе пары стало известно еще в прошлом году.

