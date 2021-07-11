Экс-"холостяк" женился на украинской модели (фото)

Герой 10 сезона популярного проекта "Холостяк", пилот Макс Михайлюк и украинская модель Дарья Хлыстун тайно зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Отметим, что у пары только в апреле родилась дочь, которую назвали Арианой.

На своей странице в Инстаграме Дарья опубликовала несколько фото со скромной церемонии, на которой присутствовали только близкие друзья пары и их двухмесячная малышка.

Молодая мама написала, что это был для нее сюрприз.

"Ехала я значит регистрировать ребёнка, по итогу - вышла замуж. Максим решил сюрпризом сделать все, а я без малейших догадок вообще, хотя были моменты, где можно было догадаться. Вот что значит потеряла бдительность, но зато сюрприз удался", - поделилась модель.

Напомним, что о романе Михайлюка и Хлыстун стало известно в июле прошлого года. Тогда пилот поделился с подписчиками фото, на котором обнимает модель на фоне вертолета.

С победительницей проекта "Холостяк-10" Дарьей Ульяновой у мужчины отношения не сложились.