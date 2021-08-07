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Внучку Григория Чапкиса "поймали" за страстными поцелуями: "Представляю вам Джио!" (фото)

Внучку Григория Чапкиса "поймали" за страстными поцелуями: "Представляю вам Джио!" (фото)
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В Киеве 18 июня 2021 года простились с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом, который 13 июня ушел из жизни в возрасте 91 года. Тогда на похороны приехали родственники танцора: из Италии - старшая дочь Лилия Чапкис со своими дочерями Анной и Викторией; из США - сын Грег Чапкис.

Анна Сафрончик, которая является в Италии известной актрисой и моделью, на днях не по своей воли появилась на страницах одного из итальянских таблоидов. Дело в том, что 40-летняя звезда долгое время скрывала свои новые отношения, но папарацци рассекретили это.

На фото, сделанные на греческом острове Миконос, Сафрончик обнимается и страстно целуется на пляже с незнакомцем. Кадры с обложками актриса разместила у себя в Инстаграме уже сама.

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"Мы знакомы недавно, скрывали отношения, но, увы, со вчерашнего дня… папарацци. Ну что ж… Представляю вам Джио!", - написала Анна.

 
 
 
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Анна Сафрончик родилась в Киеве. С детских лет обучалась разным искусствам, а в 13-летнем возрасте ее родители переехали в Италию. В 1998 году Анна стала победительницей конкурса красоты "Мисс Тоскана". Ее дебют в кино состоялся в 2000 году после выхода фильма "Добро пожаловать, Албания", где молодая девушка сыграла вместе с известным итальянским актером Джанкарло Джаннини ("Ганнибал", "Казино "Рояль"", " Квант милосердия", "Шпионская игра").

 
 
 
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В январе этого года Анна Сафрончик потеряла еще одного близкого человека. У актрисы умерла бабушка по отцовской линии.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Григорий Чапкис, Анна Сафрончик.
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