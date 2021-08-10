Актриса сериала “Друзья” сообщила о неизлечимой болезни

Известная 49-летняя американская актриса и лауреат премии "Эмми" Кристина Эпплгейт имеет неизлечимую болезнь - рассеянный склероз.

Об этом актриса сериала "Друзья" сообщила во вторник, 10 августа, на своей странице в Twitter.

О болезни актрисы известно, что это аутоиммунное заболевание, которое сопровождается нарушением зрения, движений и чувства равновесия.

По словам Эпплгейт, диагноз ей поставили еще несколько месяцев назад.

"Это было удивительное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только какой-либо кретин ее не заблокирует ", - написала актриса.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

В своем следующем твите, опубликованном также 10 августа, знаменитость попросила уединения.

As one of my friends that has MS said “ we wake up and take the indicated action”. And that’s what I do. So now I ask for privacy. As I go through this thing. Thank you xo — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Кроме рассеянного склероза, Кристина имела еще несколько серьезных заболеваний ранее. В 2008 году она боролась с раком молочной железы и перенесла двойную мастэктомию. Также в 2017 году ей удалили яичники и фаллопиевы трубы.

Эпплгейт известна в киноиндустрии благодаря ролям в фильмах "Женаты.. с детьми", "Мертв для меня", "Милашка", а также в сериале "Друзья".

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