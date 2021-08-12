Звезда "Великолепного века" показала себя с "усами" в свое 38-летие (фото)

Исполнительница одной их главных ролей в популярном сериале "Великолепный век", турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, которая не стесняется позировать без мейкапа, 12 августа празднует особый случай - в этот день знаменитости исполняется 38 лет.

Мама двух очаровательных дочек разместила на своей официальной странице в соцсети Инстаграм фото, на котором она изображена в стильном костюме, очках, с сигаретой и стаканом жидкости, похожей на виски. Над верхней губой у Мерьем нарисованы усы.

"С днем рождения меня", - написала актриса в новом посту.

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Мерьем Узерли появилась на свет в 1983 году в небольшом немецком городке Кессель. Ее мама является немкой, а отец - турком. Также у актрисы есть два брата и сестра. Мерьем является младшим ребенком в семье.

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Актерское мастерство начала изучать с 2000 года. Изначально она принимала участие в небольших театральных проектах, а позже начала сниматься в сериалах и фильмах. Затем успешно прошла кастинг на роль Гюррем-Султан (Роксоланы) в сериале Muhteşem Yüzyıl ("Великое века. Роксолана"). Именно эта роль и принесла актрисе мировую славу. В итоге она ушла из проекта и вернулась к себе на родину. Причиной ухода из успешного телевизионного шоу в 2013 году стал напряженный ритм работы и нервное истощение актрисы. По слухам, гонорары Узерли были намного меньше, чем у ее партнера по съемочной площадке Халита Эргенча, исполнителя роли султана Сулеймана I.

Источник: tgstat.ru

Сейчас Мерьем проживает в Берлине и в Стамбуле, где она особо популярна.

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Напомним, что Мерьем Узерли воспитывает дочерей Лару (2014) и Лили (2021), которые родились от разных мужчин. Отец старшей девочки, турецкий бизнесмен Джан Атеша, не принимает никакого участия в жизни своего ребенка. Отцом младшей является американский бизнесмен, который долгое время проживает в Германии. Еще до рождения Лили актриса призналась, что планирует выйти за него замуж.