Чем больше наломаешь дров в молодости, тем теплее будет в старости: смешные анекдоты для хорошего настроения

Украинцы – это народ, который даже во время военных действий найдет повод посмеяться

Несмотря на то, что в Украине празднование Дня молодежи перенесли на 12 августа, многие "по старинке" отмечают его в последнее воскресенье июня, что в 2022-м году выпало на 26 июня. В честь этого праздника мы составили подборку веселых шуток и анекдотов про молодость и старость, чтобы немного отвлечь наших читателей, ведь за последние четыре месяца юмор украинцев немного изменился, и теперь в сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян".

Предлагаем нашим читателям поднять себе настроение новыми уморительными шутками даже в период войны, ведь юмор — это надежный щит для нашего мозга и хороший способ хоть немного отвлечься от плохих новостей.

Сегодня захотелось чего-нибудь вкусненького, и я с ужасом понял, что этому желанию полностью соответствует творог. Вот ты какая, старость.

В молодости по утрам ты надеваешь штаны и чистишь зубы. В старости по утрам ты надеваешь зубы и чистишь штаны.

Молодость, к сожалению, дается всего лишь раз. Потом для совершенных глупостей нужно искать другие оправдания.

Ой, девоньки… хорошо, что мы успели пошалить в молодости! Никто на телефон не снимал, в интернет не выставлял…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о братьях и сестрах.