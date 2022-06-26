Чим більше наламаєш дров у молодості, тим тепліше буде у старості: смішні анекдоти для гарного настрою

Українці – це народ, який навіть під час воєнних дій знайде привід посміятися

Попри те, що в Україні святкування Дня молоді перенесли на 12 серпня, багато "по-старому" відзначають його в останню неділю червня, що у 2022-му році випало на 26 червня. На честь цього свята ми склали добірку веселих жартів та анекдотів про молодість та старість, щоб трохи відволікти наших читачів, адже за останні чотири місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих" росіян".

Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій новими жартівливими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

Сьогодні захотілося чогось смачненького, і я з жахом зрозумів, що цьому бажанню цілком відповідає сир. Ось ти яка, старість.

В молодості вранці ти одягаєш штани та чистиш зуби. У старості вранці ти одягаєш зуби та чистиш штани.

Молодість, на жаль, дається лише раз. Потім для зроблених дурниць потрібно шукати інші виправдання.

Ой, дівчата... добре, що ми встигли побешкетувати в молодості! Ніхто на телефон не знімав, в інтернет не виставляв…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.