Рус

Чим більше наламаєш дров у молодості, тим тепліше буде у старості: смішні анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1396
Чим більше наламаєш дров у молодості, тим тепліше буде у старості: смішні анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 26 червня 2022, 13:56

Українці – це народ, який навіть під час воєнних дій знайде привід посміятися

Попри те, що в Україні святкування Дня молоді перенесли на 12 серпня, багато "по-старому" відзначають його в останню неділю червня, що у 2022-му році випало на 26 червня. На честь цього свята ми склали добірку веселих жартів та анекдотів про молодість та старість, щоб трохи відволікти наших читачів, адже за останні чотири місяці гумор українців трохи змінився, і тепер у мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна чи непросту долю "простих" росіян".

Пропонуємо нашим читачам підняти собі настрій новими жартівливими жартами навіть у період війни, адже гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від поганих новин.

Сьогодні захотілося чогось смачненького, і я з жахом зрозумів, що цьому бажанню цілком відповідає сир. Ось ти яка, старість.

Анекдоти про молодість та старість - Щоб у старості не сумувати за минулі часи, я просто зараз стрьомно і нудно живу.

В молодості вранці ти одягаєш штани та чистиш зуби.

У старості вранці ти одягаєш зуби та чистиш штани.

Анекдоти про молодість та старість - Молодість – розстебнута ширинка, старість – незастегнута…

Молодість, на жаль, дається лише раз. Потім для зроблених дурниць потрібно шукати інші виправдання.

Анекдоти про молодість та старість - Вчителька літератури втратила серед книжок та зошитів обід, телефон та молодість.

Ой, дівчата... добре, що ми встигли побешкетувати в молодості! Ніхто на телефон не знімав, в інтернет не виставляв…

Анекдоти про молодість та старість - Запам'ятайте, поки ваше волосся в носі коротше, ніж волосся на голові, ви не старі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про братів і сестер.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня