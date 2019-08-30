Настроение - выше крыши: утренние анекдоты 30 августа

На 5-й день диеты начались сны cекcуального характера: большая комната... я лежу в ванне... наполненной борщом…

Просыпаюсь. Утро. Весь в цветах. Думаю, всё... Похоронили уже. Ан нет, всё нормально. Клумба.

Администрация школы запретила трудовику материться. Такого многозначительного дыхания школьники еще не слышали.

А вы заметили, что фразу "В это непростое для страны время..." у нас можно использовать в любое время?

4

- Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то я уже замерзла здесь стоять...

- А почем цветочки?

-Пятьдесят гривен штучка.

- Да уж. Вам нужно теплее одеваться...