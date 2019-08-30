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Пятница, 30.08.2019
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Настроение - выше крыши: утренние анекдоты 30 августа

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Настроение - выше крыши: утренние анекдоты 30 августа
04:45 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    На 5-й день диеты начались сны cекcуального характера: большая комната... я лежу в ванне... наполненной борщом…

  • 2

    Просыпаюсь. Утро. Весь в цветах. Думаю, всё... Похоронили уже. Ан нет, всё нормально. Клумба.

  • 3

    А вы заметили, что фразу "В это непростое для страны время..." у нас можно использовать в любое время? 

    Администрация школы запретила трудовику материться. Такого многозначительного дыхания школьники еще не слышали.

  • 4

    - Молодой человек, купите цветы своей девушке, а то я уже замерзла здесь стоять...

    - А почем цветочки?

    -Пятьдесят гривен штучка.

    - Да уж. Вам нужно теплее одеваться...

 Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 29 августа

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