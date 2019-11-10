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Проведите воскресенье с позитивом: смешные анекдоты 10 ноября

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Проведите воскресенье с позитивом: смешные анекдоты 10 ноября
11:49 Сегодня Телеграф

Этим днем вы посмеетесь от души, ведь наши шутки не оставят безразличным никого.

  • 1

    Первый День Диеты.

    Я избавился от всей вредной еды в холодильнике.

    Это было очень вкусно!

  • 2

    Она сказала, что купила это кружевное белье специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.

  • 3

    - Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой - паркетоукладчики!

    Я не говорю, что человечество сейчас как-то не туда развивается, но если прилетят инопланетяне, то они вступят в контакт с дельфинами.

  • 4

    Пора уже перестать называть руки - "левая" или "правая". Они должны сами определиться со своей ориентацией!

Настройтесь на веселье с самого дня: утренние анекдоты на 10 ноября

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