Проведите воскресенье с позитивом: смешные анекдоты 10 ноября

Она сказала, что купила это кружевное белье специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.

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- Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой - паркетоукладчики!

Я не говорю, что человечество сейчас как-то не туда развивается, но если прилетят инопланетяне, то они вступят в контакт с дельфинами.