Проведите воскресенье с позитивом: смешные анекдоты 10 ноября

Первый День Диеты.
Я избавился от всей вредной еды в холодильнике.
Это было очень вкусно!
Она сказала, что купила это кружевное белье специально для меня, а потом обиделась, когда я его надел.
- Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не называй меня своим половым партнером! Мы с тобой - паркетоукладчики!
Я не говорю, что человечество сейчас как-то не туда развивается, но если прилетят инопланетяне, то они вступят в контакт с дельфинами.
Пора уже перестать называть руки - "левая" или "правая". Они должны сами определиться со своей ориентацией!