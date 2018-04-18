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В Кабмине рассказали, что порождает бедность в Украине

Бедность
20:41 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: 40% украинской экономики находится в тени, а поэтому стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны.

Теневая экономика и зарплаты в конвертах порождают бедность и лишают украинцев права на социальную защиту

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

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"Вместе с тем, детенизация на сегодняшнем этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста", - утверждает Рева.

"По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5% экономического роста в прошлом году мы получили 212 млрд гривен в бюджет. Эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое", - считает министр.

Ранее МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

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Новости Бизнеса, Бедность, Кабмин, МВФ, Теневая экономика.
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