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На Дунае ограничили судоходство в трех странах для противодействия коронавирусу

На Дунае ограничили судоходство в трех странах для противодействия коронавирусу
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с распросранением коронавируса власти трех стран приняли решение ограничить судоходство по Дунаю.

На территории Венгрии, Сербии и Австрии ограничили судоходство по Дунаю в рамках мер противодействия распространению нового коронавируса.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на Дунайскую комиссию.

"Министерство инфраструктуры Украины получило письмо Дунайской комиссии через Посольство Украины в Венгрии об ограничениях судоходства на Дунае, связанных с мерами, направленными на борьбу с распространением коронавируса Covid-19", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на территории Венгрии на водном пути реки Дунай и судоходных притоках в портах и на причалах запрещается причаливать, швартоваться и становиться на якорную стоянку с 24:00 14 марта 2020 года до дальнейших указаний: пассажирским судам с каютами; грузовым судам, которые не намерены осуществлять погрузку/разгрузку или перегрузку груза. 

При этом, грузовым судам разрешается осуществлять плавание в транзитном режиме и использовать якорные стоянки на водном пути Дуная и его судоходных притоках в портах и на причалах, только при соблюдении режима работы экипажа судов, при этом высадка на берег экипажа тоже запрещена.

Также сообщается, что для возможности защиты от коронавируса на территории Республики Сербия компетентными органами страны временно запрещен въезд лицам, прибывающим из стран или районов с высокой степенью распространения заболевания CОVID-19, а также стран, в которых началась эпидемия, а именно: провинции Хубэй, в КНР, город Дегу и провинция Гёнгсангбук-до (Северный Гёнгсан) в Республике Южная Корея, кантон Тессин в Швейцарской Конфедерации, Итальянская Республика и Исламская Республика Иран, или их въезд и свобода будут временно ограничены. 

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Согласно информации Мининфраструктуры, на территории Республики Сербия пограничные переходы водного пути р.Дунай (Апатин, Новы Сад, Белград, Голубац, Доны Милановац, Текийя, Кладово и Канийжа) будут временно закрыты. На пограничных переходах территории Республики Сербия водного пути р. Дунай (Бездан, Велико Градиште и Прахово) капитаном порта и пограничной службой будет выполняться контроль членов экипажа и пассажиров, прибывших из стран с высокой степенью распространения коронавируса.

Уточняется, что эти ограничительные меры не применяются к участникам перевозок грузов и к лицам, которые получили от Министерства здравоохранения разрешение на въезд в Республику Сербия.

"На водном пути р. Дунай (Австрия) от 2223,1 до 1872,7 речного километра для судов во всех направлениях частично приостановлено судоходство с 16 марта 2020 года 00:00 ч до 22 марта 2020 года 20:00 ч", - говорится в сообщении.

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Дунайская комиссия - международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в г.Белград 18 августа 1948 года.

Члены Дунайской Комиссии - Австрийская Республика, Республика Болгария, Венгерская Республика, Федеративная Республика Германия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Республика Сербия, Словацкая Республика, Украина и Республика Хорватия.

Страны-наблюдатели при Дунайской Комиссии - Королевство Бельгия, Греческая Республика, Республика Кипр, Королевство Нидерландов, Турецкая Республика, Французская Республика, Республика Черногория, Чешская Республика.

Напомним: 

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Украина, Судоходство, Дунай, Судно, Карантин, Коронавирус, Суда.
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