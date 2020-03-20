Коронавирус в Украине: Минфин разрабатывает изменения в госбюджет

Новости Бизнеса:Министерство финансов готовит изменения в законодательство с целью обеспечения мер по борьбе с коронавирусом.

Министерство финансов Украины разрабатывает изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", с целью обеспечения финансирования первоочередных мероприятий по борьбе с коронавирусом и его последствиями, говорится в сообщении министерства.

"Во исполнение протокольного решения правительства от 18 марта 2020 года Министерством финансов Украины разрабатываются изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Эти изменения имеют целью обеспечение финансирования первоочередных мероприятий", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что это касается локализации и ликвидации вспышек коронавирусной болезни, предотвращения негативных последствий, вызванных возникновением и распространением коронавируса, и принятия антикризисных мер по поддержке экономики.

В частности, речь идет о создании стабилизационного фонда, из которого будет осуществляться соответствующее финансирование.

"Правительство поручило главным распорядителям средств государственного бюджета оперативно предоставить Министерству финансов Украины предложения по экономии средств с целью их использования на вышеуказанные мероприятия", - сообщает пресс-служба.

О чем речь:

Кабинет министров создает стабилизационный фонд для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также планирует перенаправить на борьбу с возможной эпидемией средства, предусмотренные на инвестиционные проекты в Государственном фонде регионального развития.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутых договоренностях с представителями крупного бизнеса о создании отдельного фонда объемом около 12 млрд грн для поддержки медицинской сферы в борьбе с коронавирусом.

По данным Счетной палаты, в государственном бюджете Украины есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины для борьбы с коронавирусом.

Напомним: