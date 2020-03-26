Экспорт зерна: Украинские морпорты за неделю увеличили объемы

Украинские морские порты с 14 по 20 марта 2020 года отгрузили на экспорт 1,18 млн тонн зерновых культур, что на 26% больше показателя предыдущей недели.
Об этом сообщает ИА "АПК-Информ".
"Согласно предварительным данным мониторинга в период с 14 по 20 марта морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,18 млн тонн основных зерновых культур, что на 26% превышает показатель предыдущей недели (933 тыс. тонн с учетом актуализации данных)", - говорится в сообщении.
Так, с 14 по 20 марта объемы экспорта пшеницы увеличились на 67% и составили 284 тыс. тонн против 170 тыс. тонн за предыдущую неделю. Отгрузки кукурузы по итогам недели выросли на 26% и составили 835 тыс. тонн, в то же время экспорт ячменя сократился на 40% по сравнению с прошлой неделей и составил 59 тыс. тонн.
В тройку самых популярных направлений экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли Египет (272 тыс. тонн), Южная Корея (110 тыс. тонн) и Китай (91 тыс. тонн).
Лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт в сезоне-2019/20 остается порт Николаев (13,94 млн тонн). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн тонн), третье – Южный порт (7,95 млн тонн).
Как сообщалось ранее, морские порты Украины в 2019 году осуществили перевалку 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше, чем в 2018 году. Хлебные грузы и масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах за прошлый год. Перевалка зерновых в прошлом году по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.