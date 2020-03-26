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Экспорт зерна: Украинские морпорты за неделю увеличили объемы

Экспорт зерна: Украинские морпорты за неделю увеличили объемы
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине не смотря на введение ЧС морпорты за неделю увеличили объемы экспорта зерна.

Украинские морские порты с 14 по 20 марта 2020 года отгрузили на экспорт 1,18 млн тонн зерновых культур, что на 26% больше показателя предыдущей недели.

Об этом сообщает ИА "АПК-Информ"

"Согласно предварительным данным мониторинга в период с 14 по 20 марта морпортами Украины на экспорт было отгружено 1,18 млн тонн основных зерновых культур, что на 26% превышает показатель предыдущей недели (933 тыс. тонн с учетом актуализации данных)", - говорится в сообщении.

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Так, с 14 по 20 марта объемы экспорта пшеницы увеличились на 67% и составили 284 тыс. тонн против 170 тыс. тонн за предыдущую неделю. Отгрузки кукурузы по итогам недели выросли на 26% и составили 835 тыс. тонн, в то же время экспорт ячменя сократился на 40% по сравнению с прошлой неделей и составил 59 тыс. тонн.

В тройку самых популярных направлений экспорта основных зерновых из Украины по итогам недели вошли Египет (272 тыс. тонн), Южная Корея (110 тыс. тонн) и Китай (91 тыс. тонн). 

Лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт в сезоне-2019/20 остается порт Николаев (13,94 млн тонн). Второе место занимает порт Черноморск (10,08 млн тонн), третье – Южный порт (7,95 млн тонн).

Как сообщалось ранее, морские порты Украины в 2019 году осуществили перевалку 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше, чем в 2018 году. Хлебные грузы и масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах за прошлый год. Перевалка зерновых в прошлом году по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн.

Напомним: 

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