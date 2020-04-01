Минэкоэнерго напоминает: украинцам не могут отключить свет во время карантина

Новости Бизнеса:Государство проследит, чтобы украинцам не отключали свет за долги.

Услуги по электроснабжению гражданам на период действия карантина будут предоставляться в полном объеме и не могут быть приостановлены.

Об этом пишет пресс-служба Минэкоэнерго со ссылкой на Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

"На период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также приостанавливать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме", - отметили в министерстве.

Госэнергонадзор обратился к операторам систем распределения электрической энергии и электроснабженческим организациям и акцентировал на необходимости соблюдения требований законодательства и в соответствии с ним не ограничивать и не прекращать поставки электрической энергии потребителям на период действия карантина.

"В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие граждане не смогут своевременно и в полном объеме осуществить коммунальные платежи, поэтому Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. Услуги по поставке электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в поставках могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, Минэкоэнерго напоминает, что для граждан созданы все условия для оплаты услуг по электроснабжению онлайн.

"Своевременные расчеты за предоставленные услуги обеспечат стабильную работу и взаиморасчеты на рынке электрической энергии", - добавили в Минэкоэнерго.

Напомним: