"Нефтяные войны": РФ и Саудовская Аравия могут сократить добычу

Президент США заявил, что по итогам будущего соглашения между Саудовской Аравией и Россией ежедневная добыча нефти будет сокращена по крайней мере на 10 млн баррелей.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Только что поговорил с моим другом, коронованным принцем Саудовской Аравии, который разговаривал с президентом России Путиным. Я надеюсь и ожидаю, что они сократят примерно на 10 млн баррелей, а возможно и на значительно больший показатель, что в таком случае будет прекрасно для нефтегазовой отрасли!"- подчеркнул глава Белого дома.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020