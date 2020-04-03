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"Нефтяные войны": РФ и Саудовская Аравия могут сократить добычу

"Нефтяные войны": РФ и Саудовская Аравия могут сократить добычу
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Трамп ожидает, что РФ и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей.

Президент США заявил, что по итогам будущего соглашения между Саудовской Аравией и Россией ежедневная добыча нефти будет сокращена по крайней мере на 10 млн баррелей.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Только что поговорил с моим другом, коронованным принцем Саудовской Аравии, который разговаривал с президентом России Путиным. Я надеюсь и ожидаю, что они сократят примерно на 10 млн баррелей, а возможно и на значительно больший показатель, что в таком случае будет прекрасно для нефтегазовой отрасли!"- подчеркнул глава Белого дома.

В другом сообщении он добавил, что речь идет о сокращении добычи нефти в объеме до 15 млн баррелей в день. "Отличные новости для всех", – резюмировал президент США.

Что происходит: 

Наращивание предложения нефти на мировом рынке, которое соединилось с падением спроса на нее из-за коронавируса, привело к резкому падению цен на нефть.

31 марта российская нефть Urals упала до 13 долларов за баррель - минимума с 1999 года.

30 марта нефть марки WTI, которую добывают в США, подешевела до минимума с 2002 года.

С начала месяца стоимость нефти марки Brent сократилась более чем на 50%. Спрос на нефть снижается с начала года из-за распространения коронавируса и карантинных мер во всем мире.

Дополнительное негативное влияние на цены в начале марта оказала новость о том, что участники сделки по ограничению добычи ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению в отношении дальнейшего регулирования производства сырья.

Во вторник истек срок действия соглашения о сокращении мировых поставок нефти, что сняло ограничения на добычу со стороны членов ОПЕК, России и других производителей.

2 марта расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы. 

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Все по теме:

Россия, Нефть, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Цены на нефть.
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