В Украине Кабмин создал Совет по вопросам развития экономики

Новости Бизнеса:В Кабмине Украины сегодня создали Совет по вопросам экономического развития страны.

Кабинет министров одобрил внесенный министром КМУ Олегом Немчиновым проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду.

"Задачей этого органа будет разработка механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создание благоприятных условий для ее развития", - сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, такой совет создается с целью реализации полномочий правительства в сфере экономического развития, совершенствования системы стратегического планирования и содействия независимого выполнения реализации программы деятельности КМУ.

Это будет консультативно-совещательный орган при Кабинете министров, который будет разрабатывать предложения и конкретные механизмы реализации государственной политики по вопросам экономического развития и имплементации целей устойчивого развития Украины, создания условий для обеспечения конкурентоспособности украинских производителей и предприятий, защиты здоровья и благосостояния граждан.

Возглавит совет Премьер-министр Украины.

Напомним:

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