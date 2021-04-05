В Украине увидели "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ

В переговорах между Международным валютным фондом (МВФ) и Украиной наметился определенный прогресс.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, 4 апреля.

"Мы смотрим оптимистично в направлении переговоров, то есть мы видим определенный прогресс. В последнее время он довольно-таки успешный, и последний звонок, который был у премьер-министра (Украины Дениса Шмыгаля – ред.), свидетельствует о том, что мы приближаемся к взаимопониманию по некоторым вопросам, которые еще буквально месяц назад, два месяца назад было сложно реализовать. Сейчас мы видим свет в конце тоннеля", – сказал глава Минфина в эфире программы "Подробиці тижня".

По его словам, требование МВФ состоит в том, что Украина должна заново выполнить те обязательства, которые уже были реализованы, но впоследствии были отменены.

"Основные ключевые препятствия в сотрудничестве – это не новые обязательства, а обязательства предыдущих периодов, которые мы должны восстановить", – пояснил Марченко, вспомнив решения Конституционного суда Украины, отменившего ряд принятых ранее властями страны решений.

"Мы идем по этому сценарию, он для нас основной. Другие сценарии мы можем рассматривать в принципе, но они для нас являются нежелательными, потому что они имеют соответствующие последствия, поэтому я хотел бы говорить об основном сценарии, и мы сейчас к нему максимально приближаемся", - подчеркнул глава Минфина.

Как сообщалось, Международный валютный фонд, завершившил в феврале 2021 года миссию в Украину без Staff Level Agreement.

"Телеграф" разбирал ситуацию с МВФ, а также тем, чего ждать дальше, с экономическим экспертом, президентом Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарасом Козаком.

Вместе с тем, позже МВФ назвал круг главных вопросов, которые позволят продлить дальнейшее сотрудничество с Украиной.