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Свежие курсы Нацбанка: доллар резко подешевел

Свежие курсы Нацбанка: доллар резко подешевел
09:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 25 марта: 100 USD – 2777,28 гривни; 100 EUR – 3010,57 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 27,7728 гривен за 1 доллар (-0,3398 грн). При этом курс доллара на 24 марта составляет 28,1126 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 25 марта:

    • USD —  27,7728 грн за 1 доллар;

    • EUR — 30,1057 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5262 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5456 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,6336 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,2949 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5452 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 32,7039  грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 28,4645 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,934 грн за 1 китайский юань.

 

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 24 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 28 копеек до 30,14 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 марта справочный курс на уровне 27,81 грн/доллар, снизив его по сравнению с 23 марта (28,13 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

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В то же время в обменных пунктах Украины 24 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 30,43 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,58 - 23 марта), продажи - 28,27 (28,37 - 23 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,48 (29,27 - 23 марта), продажи - 30,43 (30,30 - 23 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,09 (3,10 - 23 марта), продажи 3,64 (3,67 - 23 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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