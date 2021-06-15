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Денежный вопрос: может ли встреча Байдена с Путиным сказаться на курсе валют

Денежный вопрос: может ли встреча Байдена с Путиным сказаться на курсе валют
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф

Внимание прессы продолжает быть приковано к первому зарубежному турне президента США Джо Байдена. Он уже побывал 13 июня на саммите "Большой семерки" в Великобритании, а 14 июня – на саммите НАТО в Брюсселе. В среду, 16 июня, в Женеве состоится встреча главы Белого дома с российским президентом Владимиром Путиным.

По этому поводу делается немало политических прогнозов и заявлений. "Телеграф" же поинтересовался у старшего аналитика "Альпари" Вадима Иосуба, может ли евротурне Байдена в целом и его встреча с Путиным, в частности, отразиться на курсе доллара, евро, гривны и рубля?

"Любой исход евротурне Байдена и его встречи с Путиным будет нейтральным как для доллара, так и для евро, – уверен Вадим Иосуб. – Соотношение евро и доллара, а также этих двух валют к остальным на сегодняшний день зависят исключительно от политики соответствующих центробанков (Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка), а также от ожиданий, как их монетарная политика может измениться в будущем. Будет ли ее ужесточение в ответ на возросшую инфляцию, или нет".

Аналитик поясняет, что речь идет о сокращении политики количественного смягчения, то есть – объемов покупки ценных бумаг на рынке для помощи экономики. А также о перспективах увеличения ключевых ставок двух ведущих центробанков, которые по-прежнему пока остаются призрачными.

"Имеющиеся политические и экономические разногласия между Старым и Новым светом, а также перспективы их устранения, или наоборот, сохранения, заметного влияния на курсы двух ведущих валют не оказывают. Тем более, на курсы ведущих валют никак не влияют отношения Запада с Москвой", – отмечает Вадим Иосуб.

Что касается гривны, на ней предстоящие встречи тоже никак не скажутся, независимо от их исхода, уверен он.

"На гривну пока влияет, причем положительно, благоприятная ценовая конъюнктура на основные позиции украинского экспорта и интерес иностранных инвесторов к облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ). В более долгосрочной перспективе влияние может оказать программа с МВФ, реализация которой во многом будет зависеть от антикоррупционных и институциональных реформ. То есть, от внутриполитических решений в стране", – подчеркивает аналитик.

Он не исключает, что, если в ходе встречи Байдена и Путина удастся снять политическую напряженность, это может положительно сказаться на курсе рубля. В противном случае его курс заметно не изменится, так как уже учитывает возможные будущие санкционные риски, резюмирует Вадим Иосуб.

В западных СМИ спрогнозировали, что встреча Байдена и Путина не будет простой, и на то есть веские причины.

О том, какие ловушки расставил перед встречей президент РФ Владимир Путин президенту США Джо Байдену, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал также, может ли встреча Байдена с Путиным дать толчок в решении вопроса Донбасса.

 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Владимир Путин, Курс гривны, Джо Байден, Курс валют, Курс доллара, Саммит в Женеве.
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