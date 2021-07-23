Скачать
Пятница, 23.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
США и Германия заключили сделку по "Северному потоку-2": что об этом пишут в западных СМИ
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Итоги дня 22 июля: протест Киева против соглашения по "Северному потоку-2", жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ и обострение на Донбассе
Доллар просел, а фунт подскочил: курс валют в Украине на 23 июля
Доллар просел, а фунт подскочил: курс валют в Украине на 23 июля

Доллар просел, а фунт подскочил: курс валют в Украине на 23 июля

Доллар просел, а фунт подскочил: курс валют в Украине на 23 июля
06:11 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на пятницу, 23 июля. Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости почти 5 копеек, а евро – 3. Незначительные колебания наблюдаются в стоимости польского злотого, белорусского рубля и российского рубля.

Тогда как австралийский доллар поднялся почти на 14 копеек, а канадский доллар – на 16 копеек. Фунт стерлингов подорожал на 31 копейку.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть так:

1 доллар США = 27,1915 грн;

1 евро = 32,0343 грн;

1 злотый = 7,0251 грн;

10 рублей = 3,682 грн;

1 фунт стерлингов = 37,4318 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, индекс БигМака показал, что курс доллара в Украине должен составлять 11,5 гривны, а нашу национальную валюту недооценивают на 57,7%.

Также напоминаем, что Национальный банк Украины решил постепенно вывести из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Их должны заменить серебристые гривны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 49

Все по теме:

Гривна, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России назвали условие продления поставок газа через Украину
02 "Хотели проучить": стали известны подробности нападения СБУшников на пограничников на границе с РФ
03 "Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.
04 Уснул за рулем: в России авто на полном ходу вылетело на тротуар и сбило шесть человек, момент ДТП попал на видео
05 Власти Украины наконец отреагировали на скандал с Крымом на Олимпиаде: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)
Борщ оказался в небе раньше украинского спутника: сеть супермаркетов отличилась нестандартной рекламой (видео)
&quot;Убил мою жизнь&quot;: женщина страдает от COVID-19 через 16 месяцев после выздоровления
"Убил мою жизнь": женщина страдает от COVID-19 через 16 месяцев после выздоровления
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
На Шуфрича заявили в полицию за скандальное выступление на российском телеканале: подробности (видео)
Какой праздник 23 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь