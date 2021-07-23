Доллар просел, а фунт подскочил: курс валют в Украине на 23 июля

Национальный банк Украины опубликовал свежий курс валют на пятницу, 23 июля. Соответствующие данные были обнародованы пресс-службой регулятора.

Согласно его данным, доллар США потерял в стоимости почти 5 копеек, а евро – 3. Незначительные колебания наблюдаются в стоимости польского злотого, белорусского рубля и российского рубля.

Тогда как австралийский доллар поднялся почти на 14 копеек, а канадский доллар – на 16 копеек. Фунт стерлингов подорожал на 31 копейку.

Таким образом официальный курс основных валют на межбанке будет выглядеть так:

1 доллар США = 27,1915 грн;

1 евро = 32,0343 грн;

1 злотый = 7,0251 грн;

10 рублей = 3,682 грн;

1 фунт стерлингов = 37,4318 грн.

Полный список выглядит следующим образом:

Как сообщалось ранее, индекс БигМака показал, что курс доллара в Украине должен составлять 11,5 гривны, а нашу национальную валюту недооценивают на 57,7%.

Также напоминаем, что Национальный банк Украины решил постепенно вывести из оборота монету номиналом в 1 гривну золотистого цвета. Их должны заменить серебристые гривны.