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Карантин в Украине: Цены на посуточную аренду недвижимости упали втрое

Карантин в Украине: Цены на посуточную аренду недвижимости упали втрое
17:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В связи с введением карантина в Украине цены на посуточную аренду жилья упали втрое.

 В Украине цены на посуточную аренду недвижимости упали во время карантина в три раза.

Об этом сообщает Опендатабот.

"По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза", - говорится в сообщении.

Шмыгаль: Об ослаблении карантина можно будет говорить только в мае

В частности указано, что если раньше квартира в 25 квадратных метров в центре Киева могла стоить 1200 гривен в сутки, то сейчас ее вынуждены сдавать в долгосрочную аренду за 7-8 тысяч гривен.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Недвижимость, Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, Зболевание.
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