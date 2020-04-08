Карантин в Украине: Цены на посуточную аренду недвижимости упали втрое

Новости Бизнеса:В связи с введением карантина в Украине цены на посуточную аренду жилья упали втрое.

В Украине цены на посуточную аренду недвижимости упали во время карантина в три раза.

Об этом сообщает Опендатабот.

"По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза", - говорится в сообщении.

В частности указано, что если раньше квартира в 25 квадратных метров в центре Киева могла стоить 1200 гривен в сутки, то сейчас ее вынуждены сдавать в долгосрочную аренду за 7-8 тысяч гривен.

Напомним:

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