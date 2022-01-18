Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко специально для "Телеграфа" об увольнении Алексея Арестовича из ОП

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе переговорщиков по Донбассу, советник главы Офиса президента Андрея Ермака — Алексей Арестович — заявил, что покидает эти посты.

Мол, уходит по собственному желанию. При этом раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот "потерял драйв" и превратился в бюрократа.

Смена людей в окружении Зеленского — скорее правило, чем исключение. Взять на работу человека и сделать так, чтоб он ушёл — что-то на уровне "пробежки каждое утро". Так что Арестович — не уникальная история. Но показательная.

Всё отчетливее видно, что политика Зеленского ведет его в рейтинговую яму. Надеются на его следующий президентский срок только отъявленные оптимисты в его окружении. Арестович понял это — и убежал с корабля раньше, чем тот окончательно утонет.

Теперь будем ждать интервью Арестовича с очень интересными деталями о политике Зеленского, и о том, кто реально влияет на мнения президента.

Правда, не знаю, насколько народ сможет доверять заявлениям Арестовича — скандального сексиста и фейкомета. На вскидку можно вспомнить его оскорбления в адрес нардепа Ирины Геращенко, отказ переходить на украинский язык, матерщину, сравнение АТО с курортом. И при всём этом он всё равно оставался в команде от Зеленского. Настолько уже в многомиллионной стране не хватает людей, что в Офисе президента ценят таких персонажей!

Понятно, что Арестович — не первый и не последний из тех, кто покидает тонущий корабль Зе-власти. Следующим будет кто угодно. Я лично прогнозирую уход Сергея Лещенко (журналист, экс-нардеп, член набсовета "Укрзализныци", активно работающий в медиа в пользу Офиса президента). В последнее время он всё время повышал ставки. Как в тактическом, так и в зарплатном плане. Не исключаю, что у Зеленского решат, что Лещенко слишком дорого обходится.