Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфа" про звільнення Олексія Арестовича із ОП

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі переговорників щодо Донбасу, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — Олексій Арестович — заявив, що покидає ці посади.

Мовляв, йде за власним бажанням. При цьому розкритикував президента України Володимира Зеленського за те, що той "втратив драйв" та перетворився на бюрократа.

Зміна людей в оточенні Зеленського — скоріше правило, ніж виняток. Взяти на роботу людину і зробити так, щоб вона пішла — щось на рівні "пробіжки щоранку". Тож Арестович — не унікальна історія. Але показова.

Все виразніше видно, що політика Зеленського веде його до рейтингової ями. Сподіваються на його наступний президентський термін лише запеклі оптимісти в його оточенні. Арестович зрозумів це — і втік з корабля раніше, ніж той остаточно затоне.

Тепер чекатимемо інтерв’ю Арестовича з дуже цікавими деталями про політику Зеленського і про те, хто реально впливає на думки президента.

Щоправда, не знаю, наскільки народ зможе довіряти заявам Арестовича — скандального сексиста та фейкомета. Як мінімум, можна згадати його образи на адресу нардепа Ірини Геращенко, відмову переходити на спілкування українською мовою, нецензурщину, порівняння АТО з курортом. І при цьому він все одно залишався в команді від Зеленського. Так уже в багатомільйонній країні не вистачає людей, що в Офісі президента цінують таких персонажів!

Зрозуміло, що Арестович — не перший і не останній з тих, хто залишає корабель Зе-влади, котрий тоне. Наступним буде будь-хто. Я особисто прогнозую відхід Сергія Лещенка (журналіст, екснардеп, член наглядової ради "Укрзалізниці", який активно працює в медіа на користь Офісу президента). Останнім часом він постійно підвищував ставки. Як у тактичному, так і у зарплатному плані. Не виключаю, що Зеленський вирішить, що Лещенко дуже дорого обходиться.