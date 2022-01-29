Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, экс-нардеп Геннадий Москаль считает, что Россия сменила риторику на более дружелюбную, но временно

Анализируя постоянные заявления ряда стран о том, что Путин вот-вот нападет на Украину, мне кажется, что они, особенно США, нарочно раскручивают маятник. Белому дому мерещится ввод российских войск в Украину чуть ли не завтра-послезавтра. Похоже, все эти заявления связны со снижением популярности Байдена. А когда атаки не случится, они скажут: вот видите, все наши усилия, переговоры привели к тому, что вторжения российских войск в Украине не состоялось. Лично я так это вижу.

Украина в этой ситуации точно выглядит плохо. Предпочтительнее выглядят те же США, Великобритания, которые рвут за Украину рубашку. Они накручивают, наш горе-президент успокаивает. И видосиками – граждан. И через общение с иностранными СМИ – так называемый коллективный Запад.

Выглядит ситуация так, что Америка по этому сценарию должна выйти победителем. Вот какие мы герои, какие усилия приложили. И Байден, и Блинкен провели массу переговоров – и именно мы, американцы, сохранили мир и спокойствие в Украине. Хоть о каком мире и спокойствии можно говорить, если мы восьмой год живем в войне?

Россия уже открыто сменила риторику. Меньше воинственности. Больше высказываний в стиле "мы не хотим войны".

И не потому, что поняла, что ее предложения о "гарантиях безопасности" США и НАТО не примут. А как раз наоборот. Потому что получила четкие сигналы – иностранных военных баз на территории Украины не будет, в ближайшее время Украину в НАТО не примут. А на сколько это "ближайшее время" будет растянуто – на 10, 20, 30 лет – никто не знает.

Сама же Россия рано или поздно придет на остальную украинскую территорию. Ей нужна причина для "заварушки". Как было после Майдана в 2014 году, когда она оккупировала Крым, часть Донецкой и Луганской областей. Где будет "заварушка" – та территория для Украины и может быть потеряна.

А что делает украинская власть? А – ничего. Пишет видосики, устраивает внеочередные каникулы для Рады и делает вид, что всё в порядке. Хоть даже слепому видно, что в порядке далеко не всё…