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По аналогии с Грузией в 2008, Россия изобразит что-то жуткое в начале недели - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Россия может начать наступление в средине недели, считает Роман Шрайк Новость обновлена 20 февраля 2022, 12:54
Россия может начать наступление в средине недели, считает Роман Шрайк

Известный блогер Роман Шрайк озвучил возможные сценарии российского вторжения в Украину и даже назвал вероятную дату.

Давайте зафиксируем ситуацию на этот момент.

По мотивам последних постов пообщался со своим товарищем, который воевал за Грузию и прекрасно знает как что происходило в 2008.

Он подтвердил мои предположения, что нынешняя наша ситуация похожа на те события. И провокации с той стороны (в нашем случае массовые обстрелы, в том числе попадание в детсад), и внезапная эвакуация, и прочее информационное нагнетание про неминуемое нападение Украины на ОРДЛО.

Не хватает только эмоционально мощного "гляйвица", чтобы перейти к "принуждению к миру".

Если отталкиваться от тайминга августа 2008, что-то жуткое Россия изобразит в начале недели, а в середине должна перейти к военной операции.

По мнению моего товарища, боевые действия будут в пределах Донецкой и Луганской областей. Западные разведки, правда, говорят о возможности полномасштабного наступления.

Также я слышал очень авторитетное мнение, что Запад еще не исчерпал все возможности дипломатии, которая может остановить или хотя бы отложить агрессию России.

Кроме того, наша власть теоретически может пойти на удовлетворяющие Путина уступки. Которые, конечно, не устроят украинское общество.

Но все же думаю, что нам стоит ждать "гляйвица".

Скоро узнаем, какой сценарий сработает. Счет идет на дни.

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