Аналитик, эксперт в вопросах политики Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" оценил, чего ждать от агрессора на 9 мая и после него

Накануне 9 мая много разговоров о вероятной всероссийской мобилизации, которую якобы может объявить путин к сакральной для него дате.

На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Некоторые даже предполагают, что россия будет привлекать к эскалации Беларусь.

В чем я лично сомневаюсь.

Мое мнение подтверждает переброска части белорусских войск, ранее сосредоточенных у границы с Украиной, в места дислокации. Часть украинских блогеров и некоторые Телеграмм-каналы возбудила информация о разгрузке в Минском районе Беларуси эшелонов с военной техникой и вагонами для перевозки личного состава.

Но если посмотреть на карту, речь идет о самом центре Беларуси. Где расположены две базы мотострелковых частей белорусских вооруженных сил. Куда они, скорее всего, и направлялись.

Касательно эскалации со стороны россии. Мы и по состоянию на сегодня находимся в активной фазе войны. И рф пока не вводила по ряду направлений даже второй эшелон сил и средств, которые накопила для нападения на Украину.

Поэтому рано или поздно (9 мая, 10-го, сегодня, через неделю) они вступят в бои. Иначе зачем их там скопили?

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Если говорить о вероятности новых признаний-непризнаний россией "своими" временно оккупированных территорий Украины, то решение, похоже, пока не принято. Ни по так называемым "ДНР" и "ЛНР", ни по Херсонской области. Именно поэтому тот же Сергей Кириенко (заместитель руководителя администрации президента рф, отвечающий за работу внутриполитического блока Кремля, который недавно стал "куратором" отношений с "ЛНР-ДНР" вместо Дмитрия Козака) проводит сейчас фактически аудит старой политики по Украине. Окружение путина пытается проанализировать (не)эффективность того, что они пытались сделать в Украине последние несколько лет.

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Если говорить о всероссийской мобилизации, вероятность которой сейчас активно обсуждается, то теоретически она возможна – при официальном объявлении войны в попытке снова активизироваться, иметь еще больше резервов.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Объявление всеобщей мобилизации в россии приблизит конец русского рейха Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" о том, почему Украине выгодно объявление всеобщей мобилизации в россии:

Но на данный момент рф пытается решить вопрос подтягиванием дополнительных ресурсов из других источников. Последние полтора месяца идет скрытая мобилизация – набор так контрактников, набор из частных военных компаний. Полномасштабная же мобилизация по состоянию на сегодня, когда у рф есть еще не вступившие в бой соединения, которые не разбиты, готовы наступать, еще не были в боях – бессмысленна. Зачем набирать условные полмиллиона (получая соответствующие социально-экономические издержки) и держать их в полях в ожидании "своего часа", когда пока хватает, кем воевать?

В любом случае – будет активизация со стороны рф. Потому что для наступления на украинскую территорию она скопила определенное количество войск. Часть их в бой пока так и не вступала. И естественно ожидать, что рано или поздно они в бой вступят.

Бесконечно долго держать войска "в полях", особенно на фоне того, что Украина получает всё больше нового вооружения, в том числе дальнобойные средства поражения, глупо с точки зрения военной логики.