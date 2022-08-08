Торги повышаются: почему сейчас так громко заговорили о "референдумах" и переговорах

Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" объяснил последние военно-политические маневры россии в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 7 августа предупредил, что если рф попробует устроить на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, она закроет любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Между тем, Институт изучения войны (ISW) сообщает, что россияне могут ускорить подготовку к "референдумам" с целью аннексии оккупированных территорий Украины.

С моей точки зрения, вероятность проведения псевдореферендумов ускоренными темпами вызывает определенные вопросы, учитывая отсутствие контроля россиянами над территориями Донецкой области (по состоянию на 8 августа 43-45% контролирует украинская власть) и даже части Луганской (менее 1%, фактически два населенных пункта, всё еще сопротивляются агрессии). А без выхода на административные границы этих областей (напомню Институту изучения войны, что именно это являлось основной целью так называемой "спецоперации") теряется смысл "референдумов".

Что касается вероятности проведения "референдума" на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, то это, опять таки, сомнительно – в связи с успешным характером контрнаступательных действий ВСУ. По состоянию на 8 августа на юге освобождено порядка 55 населенных пунктов. То есть, территория возможного проведения референдума сокращается.

Хорошие новости и с Харьковской области, где не только остановлено продвижение Изюмской группировки противника, но и есть определенные продвижения со стороны ВСУ.

Так что в данных условиях говорить о проведении неких ускоренных референдумов не приходится.

Между тем, в практически полностью оккупированной Луганской области идет подготовка к проведению дистанционного голосования, без формирования избирательных участков, избиркомов и так далее. Над этим вовсю работает соответствующая комиссия. При этом уже развернуто и порядка 500 избирательных участков. Но проведение "референдума" исключительно на оккупированных территориях Луганской области или части Херсонской и Запорожской – не входит в стратегические замыслы рф. Они хотят захватить максимум территорий, закрепив за собой так называемый сухопутный коридор в Крым. И расширить свое влияние на всю Донецкую область. С точки зрения Кремля, это имеет смысл для политических торгов не только с Украиной, но и со странами Запада.

Потому не случайна активизация боевых действий на всех участках фронта. Россияне пытаются максимально расширить возможности для политических торгов.

С этим же связано заявление президента Турции Эрдогана о возможности проведения мирных переговоров.

В этом же ключе можно рассматривать размышления венгерского премьера Орбана о том, что эту войну можно завершить переговорами между США и рф.

Из той же оперы – забросы со стороны бывшего канцлера Германии Шрёдера после очередного визита в Москву. Он уверял, что кремль якобы стремится к переговорам.

То есть, рф всеми способами, в том числе через своих явных и временных союзников, зондирует почву для продвижения своих условий в рамках гипотетических переговоров о мире. Речь явно будет идти о территориальных уступках со стороны Украины. На что мы, естественно, не готовы.