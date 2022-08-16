Ответить на удары по военным объектам в Крыму россиянам, похоже, уже нечем

А помните как кремль пугал некими "красными линиями", когда будут украинские удары по оккупированному Крыму? Помните, как паникеры, прокремлевские агенты влияния и просто трусливое дурачье призывало не трогать Крым? Или разгоняли, что он якобы навсегда потерян?

Я вот хорошо помню.

Украина сейчас методично наносит удары по Крыму. Вас абсолютно не должно волновать чем. Ракетами, дронами или диверсантами (или всем сразу) – это компетенция Генштаба ВСУ. Важно то, что методично сгорают боевые самолеты, аэродромы и склады с боеприпасами.

Удары по военным аэродромам и логистике в Крыму – это очень важно.

Так вот. Крым – это Украина. А шойгу сегодня только подчеркнул, что никакое ядерное оружие они использовать не станут. И это понятно. Заявление это делается не для Украины, а для НАТО. Так как кремль хорошо знает, что у НАТО есть план упреждающего ядерного удара.

В нем моментально сгорит вся россия и вряд ли сможет вообще ответить.

Пойдет ли на такой удар НАТО? Я не знаю. Но путин и шойгу точно не хотят испытывать судьбу и рисковать своими жалкими, никчемными жизнями. Поэтому россию нужно дальше продолжать бить и унижать. Пока с нее не будет сбита вся эта имперская спесь.

Пока они не начнут молить о возвращение к статусу-кво в границах 91 года.