Журналист Айдер Муждабаев полагает, что российская армия с таким пополнением предназначена только для утилизации

Президент Украины Зеленский как в воду глядел, когда сказал вечером 20 сентября, что ничего нового от российской власти мы не услышим. И действительно, ничего нового путин не сказал. То, каким методом он будет мобилизовывать свое "пушечное мясо", нас абсолютно не интересует.

Эти резервисты еще менее боеспособны, чем зэки, которых вербовали в рф. Свежемобилизованные сразу увидят, что им особо нечем воевать. Судя по технике и уровню оснащения, на которые жалуется даже террорист Прилепин.

Я просто хорошо себе представляю российского обывателя. Он настолько прирос к холодильнику, настолько привык необоснованно хорошо жить за счет нефти и газа в последние годы, что пойти и умереть за кремлевские имперские фантазии добровольно могли только те, кто уже пошел и сделал это. Все, кто с 2014 года прибывал сюда с целью убивать украинцев. А когда это делается принудительно – получаем очень плохо мотивированных воинов.

Потому что россияне привыкли убивать по телевизору, видеть войну по телевизору. Сам путин их к этому и приучил.

И вот этих людоедов-сибаритов заставить жертвовать собой на территории Украины – это очень плохая идея. Но путин был вынужден пойти на этот шаг. От безысходности. У него просто не остается иных вариантов. Зэки, которых вербовал лично глава российской ЧВК "Вагнера" и приближенный к путину олигарх Евгений Пригожин, были предпоследним звеном в этой истории.

Я не буду прогнозировать, что будет после объявления нового этапа набора "пушечного мяса" в рф. Скорее всего – ничего. Они – покорные рабы. Ну а российская армия, в том числе с таким пополнением, предназначена только для утилизации. И тут всё зависит только от того, насколько эффективное вооружение будут давать Украине наши партнеры. А войны количеством давно не выигрывают. Иначе бы Китай давно захватил всех.

Ну а то, что путин намекнул на использование ядерного оружия – тоже хорошо.

Он и ранее делал подобные намеки – ровно таким же образом. Ничего нового в этом смысле также не сказал. А то, что повторил прежние ядерные угрозы сейчас, после мощных предупреждений со стороны США и Великобритании, надеюсь, подтолкнет коллективный Запад к более жестким предупреждениям о недопустимости таких действий. Предупреждении о фатальных для самой рф последствиях. Причем сделать это надо публично.

Иного выхода нет. путин идет на очередное повышение ставок – и ответ должен быть адекватным.

Всё, что сказал путин – блеф, рассчитанный на то, что Украина и Запад дрогнут. Что весь мир дрогнет.

В ответ надо не пугаться, а выставлять агрессору такие условия, чтобы цена была еще выше, чем его угрозы.

Байден, видимо, ожидал этого момента, что у путина окончательно сорвет резьбу – и он начнет еще более яростно угрожать всему миру. Я думаю, рф получит коллективный ответ от НАТО, ЕС, США. Оставлять безнаказанными такие угрозы нельзя.