Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал о главной задаче всех украинцев

Российские агрессоры планируют совершить очередные ракетные атаки на объекты энергосистемы Украины.

В связи с этим украинцев просят запастись достаточным количеством воды, еды, и заранее узнать адреса ближайших Пунктов Несокрушимости, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Прогнозы, конечно, малоприятные. Радует то, что наша финансовая система перестроилась в условиях войны – и более-менее нормально работает. Несмотря на обстрелы, на "светопредставления", которые устраивает агрессор.

Нам просто нужна победа. И мир. А пока будет война, всегда будут финансово-экономические проблемы. И чем дольше будет длиться война, тем больше будет этих проблем.

При этом, подчеркиваю, банковская система у нас работает. Да, не полноценно, кредитование на сегодняшний момент сложновато делать. Но закончится война – всё можно будет запускать. Сейчас главное обеспечить платежи, бесперебойные валютно-обменные операции и так далее.

Что касается экономики в целом, то, понятно, пока война не закончится – мы продолжим в этом смысле падать. То же отключение электроэнергии может привести к тому, что падение ВВП составит не 30% прогнозируемых, а 50-70%. Да, власть старается что-то делать, идут круглосуточные ремонты, подтягиваются новые системы ПВО. Но абсолютно исключить ракетные удары невозможно.

Спасти экономику в такой ситуации невозможно. Только побеждать.

Простой пример – отключение электроэнергии останавливает те немногие предприятия, которые хоть как-то поддерживали нашу экономику. Завод не может работать 2-3 часа в сутки. Проще вообще не запускать его, в таком случае. А если мы останавливаем большую часть предприятий, большую часть транспорта, понятное дело, что это жесточайший удар по экономике. Да, конечно, страдают все, домохозяйства по сутки-двое сидят без электроэнергии. Но для предприятий это куда страшнее.

Так что наша задача сейчас – и каждого конкретного украинца, и государства в целом – выжить-выстоять.

А со спасением экономики, с ее развитием будем разбираться уже после войны. После нашей победы. И разбираться, как я понимаю, всем миром.