Как Китай помогает наводить ракеты и "шахеды" на Украину

Известный блогер, военный журналист и писатель Серж Марко (Александр Карпюк) рассказал, как Китай помогает россии

Навигационная система Бэйдоу и "мирный план" Китая, который помогает России в навигации их техники.

В мире сейчас существует несколько спутниковых навигационных систем. Это GPS (Американская), Glonass (Россия), Beidǒu (Китай) и Galileo (общий проект, без военного компонента).

И поговорим мы сегодня о Бэйдоу.

Дело в том, что Россия очень старалась отойти от GPS. Ибо висеть на навигационной системе своего потенциального врага – это умножает риски. Ты можешь позиционировать какой-то объект в каком-то квадрате, но нет никакой гарантии, что тебе не подсунут ложные данные со спутников, с учетом того, что спутниковая разведка в НАТО работает неплохо. Но Glonass понемногу идет вслед за русским военным кораблем, старые спутники понемногу выходят из строя, новые запускать Россия не может (Юра, мы все про**али!), а позиционироваться надо, поэтому в основном военные системы России, и даже ракеты летают, опираясь на данные GPS. Которые они смешивали с данными спутников Glonass, да и так как-то и позиционировались.

Běidǒu в Украине не особенно всегда работало, эти спутники всегда висели на тех орбитах, чтобы давать позиционирование в Китае, и тех территориях, к которым Китай имел интерес. Украина не была в кругу интересов Китая, поэтому в Украине еще в том году можно было поймать 1-3 (чаще 0) спутников, и отдельно позиционироваться по ней было невозможно.

Но ситуация изменилась с начала этого года.

Сейчас БПЛА ловят плюс-минус стабильно 6-8 спутников Beidǒu. И где-то 5-7 Glonass.

Китай, если верить официальным источникам, не выводил на орбиту новые спутники Beidǒu.

Но из 30 спутников (официально) почему-то 8 дает позиционирование над Украиной. И это я говорю о стабильной работе. Которой раньше почему-то не было. То есть тот факт, что эта система начала работать в Украине может означать только одно — или Китай сменил орбиты группе спутников, чтобы они могли работать над Украиной (маловероятно, а точнее — не могли они это сделать), или включил свои резервные спутники чтобы они тоже работали в системе позиционирования. А еще это совпадает с запуском китайских спутников с начала этого года. И (снова совпадение) с договоренностями Китая и России об организации единой системы Běidǒu/Glonass.

У этого может быть только одно объяснение – Китай своими спутниками помогает России закрыть дыру в позиционировании, дополняя Glonass, чтобы те были независимы от GPS.

И это помощь именно России, потому что делает их ракеты независимыми от GPS, а также делает невозможным спуфинг их ракет и баражирующих боеприпасов. Ибо CRPА защищает от подавления приемников GNSS, а не спуфинга. А спуфинг Běidǒu сейчас не разработан, пока, хотя я могу и ошибаться, китайцы думают, как это можно делать. Когда ты отключился от GPS, и висишь на Glonass/Beidǒu – спуфинг GPS тебе не угрожает.

Так что если Китай там что-то вякает о "мирном плане" и прочее — не верьте ни одному слову. Китай одновременно рассказывает о "мирном плане" и помогает наводить ракеты и "шахиды" на мирные города. И очень хотелось бы, чтобы один из спутников Běidǒu когда-то засунули товарищу Си в задницу. Вместе с его мирным планом.

Источник: пост Карпюка в Facebook