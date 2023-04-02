Как Украина и Китай могут повлиять на ядерные игры россиян: анализ от генерала

Сложно пока сказать, насколько в позиции КНР по поводу ядерного оружия в Беларуси больше хитрой азиатской дипломатии, либо же она отражает все-таки реальное волнение Пекина, отмечает генерал

Конец марта выдался бурным в ракурсе обсуждения новых ядерных игр Кремля. То, что россияне намерены разместить на территории Республики Беларусь (РБ) свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) вызвало серьезные опасения не только у Запада, что было предсказуемо, но и у Китайской Народной Республики (КНР).

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", насколько реалистично размещения ТЯО в РБ, зачем это россиянам, а также – так ли искренни китайские возмущения по этому поводу.

Российская ядерная истерика и китайская дипломатия

"Опасаясь грядущего украинского наступления и очередного проигрыша на поле боя, путин совместно со своим окружением искал возможность поднять на новый уровень ядерный шантаж. Это единственное, что у него осталось. И он использовал фактор передачи Великобританией Украине не только танков Challenger 2, но и снарядов к ним из обедненного урана.

Фактически – сорвался. Начал заявлять о нарушении неких паритетных документов в сфере ядерной и международной безопасности. И заявил, что вместе с лукашенко будет реализовывать размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

Это в определенной мере "взорвало" мировую общественность. Со стороны Запада появилась острая негативная реакция. Не мог оставаться в стороне и Китай. Тем более, что он осуществляет последовательные, как ему кажется, шаги, чтобы поднять собственный вес в рамках миротворческой деятельности глобальной безопасности", – поясняет Игорь Романенко.

Эксперт напоминает, что Пекину удалось недавно умиротворить мусульманских суннитов и шиитов, добившись потепления отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме того, КНР начала активно продвигать свой мирный план по украино-российской войне, которую пока продолжает называть "конфликтом" или "украинским кризисом". С этой целью в феврале появился известный китайский "мирный план" из 12 пунктов.

И во многом по этому же поводу, считает генерал, Си Цзиньпин осуществил в двадцатых числах марта трехдневный визит в россию.

"Но путин не сдержался – и анонсировал очередной шаг в рамках ядерного шантажа, подрывающий глобальную безопасность. И китайцам, придерживающимся своей геополитической – стратегической – линии (суть которой состоит в повышении международного авторитета КНР), пришлось сделать ряд заявлений, которые отделяют Пекин от непродуманных, агрессивных шагов Москвы и подконтрольного той Минска. Отсюда и высказывания представителей Китая в ООН о недопустимости подобного рода действий, и соответствующие заявления со стороны МИД КНР", – считает Игорь Романенко.

По его мнению, сложно пока сказать, насколько больше здесь хитрой азиатской дипломатии (в стиле известной китайской пословицы о том, что умная обезьяна следит за битвой двух тигров, сидя на дереве), или же это отражает реальное волнение Пекина. Понимающего, что война, развязанная россией, вероятные новые витки эскалации, дестабилизирует всю систему мировой безопасности, существенно вредя и Китаю. И экономически, и – срывая его экспансию в мире, которая всё более просматривалась в последнее время и в Центральной Азии, в странах Африки, и частично в Европе.

"Думаю, в ближайшее время станет ясно – имеем мы дело с хитрой китайской дипломатией, стравливающей россию с Украиной и стоящей за нами Западом, или же – попытки реально повлиять на ситуацию. Прежде всего, на младшего партнера – россию и еще более младшего – Беларусь. Как-то привести их в чувство. Прежде всего – в ракурсе удобного Китаю геополитического курса", – отмечает генерал.

У каждого – свои роли в геополитическом спектакле

Рассуждая о реалистичности размещения ТЯО в Беларуси, Игорь Романенко напомнил, что и она, и Казахстан, и Украина, став после развала СССР независимыми государствами, имела ядерные боеголовки.

"Правда, в Казахстане и Беларуси их было значительно меньше. И с ними Запад и россия решили вопрос быстро и просто. Проблемной была Украина, которая, к сожалению, в итоге повелась на огромное давление, осуществляемое на нас государствами, обладающими серьезным ядерным потенциалом и лучше развитой экономикой. В результате мы отказались от ядерного оружия, а также от существенных стратегических вооружений. Некоторые из них были переданы рф – и часть из них она использует сейчас в войне против Украины. Некоторые оказались уничтожены", – рассказывает генерал.

Он акцентирует, что Беларусь сейчас это – сателлит рф.

"В мировом геополитическом спектакле руководство РБ играет роль послушного шута Кремля. И будет следовать в фарватере российской политики. Всё решает Москва. Впрочем, нельзя исключать, что еще больше решает Пекин. Потому и важно наблюдать за тем, как будет далее действовать КНР. Это, в любом случае, опосредственно отразится и на Москве, и на Минске", – считает Игорь Романенко.

В случае, если те, кто реально ведет игру, примут такое решение, ТЯО может появиться в Беларуси, уверен генерал. По его словам, привести в необходимое состояние нужные хранилища, площадки, не составит труда.

"Многое, думаю, будет зависеть от результатов боевых действий в Украине. Успешные, существенные результаты нашей наступательный кампании, возможно, так ударят по Кремлю, что у него не останется уже сил и возможностей для ядерной эскалации. Важно также и давление на рф со стороны Запада, Китая. При этом нельзя исключать, что Москва решится-таки перетащить ядерное оружие в Беларусь – как фол последней надежды. Рассчитывая новыми торгами добиться каких-то выгодных себе уступок", – отмечает Игорь Романенко.

При этом, продолжает он, не надо забывать, что российское ядерное оружие уже есть в Калининградской области, фактически – в Европе. И что с высокой вероятностью оно уже имеется и в Крыму.

"Так что с военной точки зрения размещение ТЯО в РБ ситуацию не меняет. Тут скорее речь о военно-политическом давлении – на Украину и ее союзников. С целью принятия условий прекращения боевых действий в интересах рф, – поясняет генерал. – Участившиеся переговоры европейцев с китайцами тоже могут сыграть свою роль. Если удастся убедить КНР, условно говоря, слезть с дерева и присоединиться к схватке тигров на правильной стороне, всё для рф может завершиться куда быстрее и печальнее, чем она рассчитывает. И аргументом тут может быть – что если Китай продолжит играть в условную нейтральность, он останется в итоге вне бурной геополитической реки. Так и не сумев вырасти в международном плане, за что он активно борется в последнее время".