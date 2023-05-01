Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко специально для "Телеграфа":

Украина вошла в май. Традиционно начало каждого нового месяца – время прогнозов, в том числе финансово-экономических. Но мы живем в особое время. И май в этот раз у нас – особый.

Все ждут контрнаступления ВСУ. И все финансово-экономические вопросы будут зависеть от его результатов. Надеемся – успешных. Под это будут подвязаны и курс валют, и решения Рады, и постановления Кабмина.

Но параллельные процессы, понятно, идут. Сейчас в Украине активно проводятся дискуссии о необходимости повышения тарифов на электроэнергию. Но и это будет подвязано под контрнаступление.

Если оно пройдет успешно, есть шанс, что тарифы поднимать не будут (или будут, но не сильно). Если результат окажется не такой, как планировали, война может еще больше затянуться. Со всеми вытекающими негативными последствиями для нашей экономики, для кошелька каждого конкретного украинца. Включая повышение тарифов, рост инфляции, курса доллара и так далее.

В свою очередь, в стране-агрессоре тоже всё далеко не гладко. Там огромный – и всё более нарастающий – дефицит федерального бюджета. При этом российское руководство уже сделало ставку на затяжную войну, потому активно печатает рубли, компенсируя дефицит бюджета. Уменьшать финансирование армии путин не может. А продолжать войну еще способен как минимум год.

При этом что украинская, что российская экономики находятся в печальном состоянии. Война бьет по всем.

Но есть некие общие тенденции, на которые война не влияет. Те же сезонные факторы. Погода улучшается, значит, вскоре пойдут овощи, ягоды нового урожая. И данная продукция будет дешеветь. Не сразу, но – будет. Обычный сезонный фактор.

Еще один сезонный фактор – цена на сало. Как только станет теплее, она пойдет вниз. Это тоже закономерность. В теплое время года люди потребляют куда меньше свинины, сала, чем в холодную погоду.