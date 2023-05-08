Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" — о том, как реагировать на предостережения кремлевских подпевал

Во временно оккупированном россиянами Крыму в последнее время "бавовна" явно усилилась.

В то же время постоянный представитель президента в АРК Тамила Ташева сообщила, что несколько западных политиков предостерегают Украину относительно ее планов по деоккупации Крыма. Мол, это якобы может привести к ядерной войне.

С моей точки зрения, следует прекратить дискуссию о том, каким методом мы освобождаем Крым. Раньше говорили, что лишь политико-дипломатическим, теперь всё чаще – о военном методе. На самом деле мы должны сочетать все возможности. Невзирая на все предостерегающие голоса, мы обязательно освободим ВСЮ свою территорию. Включая Крым.

Дипломатическая составляющая, безусловно, важна. Но усилия нашей дипломатии должны быть направлены на то, чтобы вскрыть все эти российские и пророссийские "консервы", разбросанные по всему миру. Всех этих подпевал Кремля, которые полушепотом, намеками, а где-то и откровенно начинают говорить что-то в стиле "не надо трогать Крым, а то путин может разозлиться".

Это всё – российская агентура. Ее агенты влияния, купленные политики и СМИ, проплаченные политические движения, в том числе на Западе. Все они подпитывались российские спецслужбами – напрямую или опосредованно.

И наша дипломатия должны быть наступательной и агрессивной. Важно не просто заткнуть рот всем этим кремлевским подпевалам, но – вскрыть их, показать всем, что они из себя представляют. Чтобы само существование таких политиков, движений, медиа на Западе стало нонсенсом. Чтобы их не воспринимало общество в тех странах, где они еще пытаются паразитировать за российские деньги.

Что же касается участившихся взрывов в Крыму, это не некая демонстрация, а целенаправленные усилия по освобождению нашей земли. Все наши – пока точечные – усилия направлены на снижение потенциала российских войск, их возможностей. Поэтому горят нефтебазы, звучат взрывы в Севастополе и не только. Как следствие – россияне стремительно выводят остатки своего Черноморского флота в Новороссийск, прячут их там. Поэтому перебазируют самолеты с территории Крыма. И это всё осложняет для рф дальнейшее ведение военных действий.

Нет сомнений, что соответствующие усилия по деоккупации Крыма будут со стороны Украины лишь нарастать. И превращаться в настоящий вал. В какой именно момент это станет валом – вопрос стратегии и тактики, которые изберет военно-политическое руководство нашей страны.